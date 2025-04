Reklama

Dr n. med. ginekolog-położnik Ewa Kurowska: 37, 38, 39 i 40 tydzień ciąży

40 tydzień ciąży - Jak zmienia się twoje ciało

Pewnie się zastanawiasz, kiedy i gdzie odejdą ci wody płodowe. Widziałaś nie raz w telewizji, że zdarza się to w niewłaściwym czasie i miejscu. Ale odpręż się. Mniej niż 15% kobiet doświadcza zerwania błon płodowych przed rozpoczęciem porodu. Poza tym, jeśli nawet wody zaczną odchodzić w miejscu publicznym, będzie to raczej kapanie albo sączenie się. Wody płodowe są zazwyczaj bezbarwne i bezwonne. Jeśli zauważysz żółtawy płyn o zapachu amoniaku, to prawdopodobnie wycieka mocz. Poza tym możesz to sprawdzić w inny sposób: zaciśnij mięśnie miednicy. Jeśli płyn zatrzyma się, to jest to z pewnością mocz. Jeśli nie, są to wody płodowe. W tej sytuacji zadzwoń do lekarza. Jeśli wody płodowe mają kolor zielony lub brązowy, dzwoń do niego natychmiast. To może oznaczać, że dziecko miało wypróżnienie do macicy.

Zobacz: Jak dziecko przeżywa poród

40 tydzień ciąży - Jak rośnie twoje dziecko

Pierwszą rzeczą, którą będziesz chciała sprawdzić zaraz po urodzeniu dziecka, jest jego płeć. Twoje dziecko, prawdopodobnie pokryte krwią, mazią, meszkiem i wodami płodowymi, będzie nadal skulone w pozycji embrionalnej (chociaż może nieznacznie machać rękami i nogami). Dzieje się tak dlatego, że po dziewięciu miesiącach przebywania w tak ograniczonej przestrzeni nie od razu zdaje sobie sprawę z tego, że może się rozciągnąć. Poza tym to jedyna pozycja, jaką do tej pory znało, więc czuje się w niej komfortowo. Także z tego powodu noworodki lubią być zawijane w pieluszki, bo to przypomina im macicę. Po urodzeniu mów do swojego dziecka, bo pewnie rozpozna głos twój i twojego partnera.

Tak wygląda twoje dziecko w 40. tygodniu ciąży:

Jesteś w III trymestrze ciąży? Porozmawiaj o tym z innymi!

Przeczytaj też o 40 tygodniu na kalendarzu ciąży Mamotoja.pl!

Te tygodnie za tobą:



Trymestr I

1 i 2 tydzień ciąży

3 tydzień ciąży

4 tydzień ciąży

5 tydzień ciąży

6 tydzień ciąży

7 tydzień ciąży

8 tydzień ciąży

9 tydzień ciąży

10 tydzień ciąży

11 tydzień ciąży

12 tydzień ciąży



Trymestr II

13 tydzień ciąży

14 tydzień ciąży

15 tydzień ciąży

16 tydzień ciąży

17 tydzień ciąży

18 tydzień ciąży

19 tydzień ciąży

20 tydzień ciąży

21 tydzień ciąży

22 tydzień ciąży

23 tydzień ciąży

24 tydzień ciąży

25 tydzień ciąży



Reklama

Trymestr III

26 tydzień ciąży

27 tydzień ciąży

28 tydzień ciąży

29 tydzień ciąży

30 tydzień ciąży

31 tydzień ciąży

32 tydzień ciąży

33 tydzień ciąży

34 tydzień ciąży

35 tydzień ciąży

36 tydzień ciąży

37 tydzień ciąży

38 tydzień ciąży

39 tydzień ciąży