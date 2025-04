Twoje dziecko dotarło już do celu, czyli do twojej macicy. To właśnie tutaj będzie znajdować się przez kolejnych 8 miesięcy.

4 tydzień ciąży to dopiero początek - to 1 miesiąc 1 trymestru. Jeszcze długa droga przed wami, a każdy kolejny tydzień będzie ekscytującym doświadczeniem, bo przecież która mama w dobie internetu nie śledzi rozwoju dziecka tydzień po tygodniu?

Zastanawiasz się, czy możesz mówić, że jesteś w ciąży? Poczekaj!

Opóźniony okres to najbardziej wiarygodna przesłanka ku temu, by tak twierdzić, ale jest jeszcze za wcześnie, by oznajmiać światu tę wieść, nawet jeśli test ciążowy pokazał pozytywny wynik.

Mnóstwo kobiet nie ma w tym czasie jeszcze żadnych dolegliwości z wyjątkiem opóźnionego lub nieregularnego okresu. Mogą się one ujawnić o wiele później i nie ma w tym nic niepokojącego.

Nieprawdą jest, że kobiety w ciąży muszą mieć wszystkie jej stereotypowe objawy! Oto najczęstsze zwiastuny tego, że spodziewasz się dziecka:

Tkliwość piersi . Możesz czuć delikatne obrzmienie, ale za wcześnie na zakup nowego biustonosza!

. Możesz czuć delikatne obrzmienie, ale za wcześnie na zakup nowego biustonosza! Wzdęcia. Niestety to tylko początek problemów jelitowych i żołądkowych...

Niestety to tylko początek problemów jelitowych i żołądkowych... Mdłości (nie tylko poranne). Raczej za wcześnie, aby mówić o ich regularności. Warto stosować się do porad naszych babć i hamować mdłości np. naparem z imbiru. Spróbuj zaczerpnąć świeżego powietrza, wybierz się na spacer, może przejdą!

(nie tylko poranne). Raczej za wcześnie, aby mówić o ich regularności. Warto stosować się do porad naszych babć i hamować mdłości np. naparem z imbiru. Spróbuj zaczerpnąć świeżego powietrza, wybierz się na spacer, może przejdą! Bóle brzucha (podobne do menstruacyjnych) są bardzo często spotykane. W końcu to ich okolice są teraz miejscem prawdziwej rewolucji.

(podobne do menstruacyjnych) są bardzo często spotykane. W końcu to ich okolice są teraz miejscem prawdziwej rewolucji. Bóle głowy zazwyczaj są związane z przemęczeniem, osłabieniem. Pij 2 litry wody dziennie, jeśli dotychczas nie odrabiałaś tej lekcji!

zazwyczaj są związane z przemęczeniem, osłabieniem. Pij 2 litry wody dziennie, jeśli dotychczas nie odrabiałaś tej lekcji! Bóle pleców . Jeśli już czujesz dolegliwości tego typu, koniecznie zapisz się na zajęcia wzmacniające kręgosłup. Ciąża to jedna z lepszych motywacji ku temu, by zadbać o plecy - uwierz, że nam podziękujesz za tę poradę.

. Jeśli już czujesz dolegliwości tego typu, koniecznie zapisz się na zajęcia wzmacniające kręgosłup. Ciąża to jedna z lepszych motywacji ku temu, by zadbać o plecy - uwierz, że nam podziękujesz za tę poradę. Senność i brak energii. Postaraj się wzbogacić swoją dietę o warzywa i owoce, nawet w postaci płynnej.

Jeśli nie miałaś miesiączki, możesz wykonać test ciążowy. To najwcześniejszy moment, w którym za pomocą domowego testu da się stwierdzić ciążę.

Poziom hormonu beta hCG w każdym tygodniu ciąży ma bardzo szerokie zakresy norm, różnica nawet jednego dnia w wykonaniu badania ma znaczenie.

Dzidzia jest nadal maleńka - mierzy 1 milimetr i jest nie większa niż ziarenko maku! W połowie 4 tygodnia ciąży w USG powinien zacząć być widoczny pęcherzyk ciążowy.

To moment, w którym ciążę można potwierdzić już nie tylko za pomocą testu ciążowego lub badania krwi.

fot. Ula Bugaeva

Do tej chwili maleńki płód zagnieździł się wygodnie w wyściółce twojej macicy i podzielił na 2 części. Jedna z nich stanie się łożyskiem, które karmi twoje dziecko. Druga część jest samym zarodkiem.

Na razie ma on 3 różniące się od siebie warstwy komórek, z których rozwiną się wyspecjalizowane części ciała. Z warstwy wewnętrznej, znanej jako endoderma, powstanie układ trawienny, wątroba i płuca.

Warstwa środkowa, zwana mezodermą, przeistoczy się w serce, organy płciowe, kości, nerki i mięśnie.

Z warstwy zewnętrznej, zwanej ektodermą, powstaną organy wewnętrzne i tkanki ciała twojego dziecka, w tym system nerwowy, włosy, skóra i oczy.

Jeśli wykonałaś domowy test ciążowy i wynik jest pozytywny, zadzwoń do lekarza i umów się na pierwszą wizytę. Jeśli wynik testu jest negatywny, a okres spóźnia się, odczekaj tydzień, zanim wykonasz test ponownie.

U niektórych kobiet możliwy do wykrycia poziom hormonu ciążowego pojawia się dopiero 3 tygodnie po terminie, kiedy powinien pojawić się okres.

Lekarze zazwyczaj nie umawiają się z pacjentkami przed upływem 8 tygodni od poprzedniej miesiączki.

Oczywiście jeśli nie ma problemów medycznych, nie było kłopotów z poprzednią ciążą lub nie wystąpiły inne objawy, które należy skontrolować.

fot. Ula Bugaeva

Jeśli zażywasz jakieś lekarstwa, zapytaj czy możesz kontynuować kurację. Następne 6 tygodni jest bardzo ważne dla rozwoju twojego dziecka: działają podstawowe wersje łożyska i pępowiny, które dostarczają pożywienia i tlenu twojemu dziecku.

Poprzez łożysko dziecko dostaje to, co ty dostarczasz swojemu organizmowi - staraj się, aby było to dobre dla was obojga.

Dr n. med. ginekolog-położnik Ewa Kurowska: 3 i 4 tydzień ciąży

Pamiętaj, że opisujemy przebieg przeciętnej ciąży. Brak dolegliwości nie oznacza braku ciąży, tak samo jak niewidoczny w obrazie USG pęcherzyk ciążowy nie świadczy o tym, że coś jest nie tak.

Nieraz pojawia się on dopiero w 6 tygodniu ciąży i nie przekreśla to szans na prawidłowo rozwijającą się ciążę.

Nie spiesz się do lekarza bez wyraźnych sygnałów ostrzegawczych, że coś może być nie tak!

Będąc na początku ciążowej drogi, zapewne zadajesz sobie wiele pytań, ale na tym etapie przede wszystkim skoncentruj się na swoim zdrowiu, a nie internetowych podpowiedziach.

