Dr n. med. ginekolog-położnik Ewa Kurowska: 37, 38, 39 i 40 tydzień ciąży

37 tydzień ciąży - Jak zmienia się twoje ciało

W 37. tygodniu twoja ciąża jest praktycznie uważana za donoszoną, co oznacza, że możesz bezpiecznie urodzić w każdej chwili. Oczywiście największą tajemnicą jest to, kiedy zacznie się poród. Twój lekarz może określić, czy szyjka macicy jest już gotowa, sprawdzając jej rozwarcie. Ale nawet jeśli tak, to w dalszym ciągu nic nie wiadomo. Szyjka może być zamknięta rano przy badaniu, a już w południe może się otworzyć i tak rozpocznie się akcja porodowa!

37 tydzień ciąży - Jak rośnie twoje dziecko

Ponieważ dziecko w 37. tygodniu uważane jest za donoszone, rozwijałoby się prawidłowo, gdyby urodziło się już teraz. To co robi przez następne trzy tygodnie? Ćwiczy, ćwiczy i... ćwiczy. Twoje dziecko udaje oddychanie, wdychając i wydychając wody płodowe, ssie kciuk, mruga oczami i obraca się z boku na bok. Wszystko to służy przygotowaniu do narodzin. I dla twojej wiadomości, głowa dziecka (która wciąż rośnie) będzie w chwili porodu taka sama w obwodzie, jak jego biodra, tułów i ramiona.

Tak wygląda twoje dziecko w 37. tygodniu ciąży:

37 tydzień ciąży - Co powinnaś zaplanować na ten tydzień

Przygotuj obiady na czas po narodzinach dziecka. Jeśli potrafisz gotować, rób podwójne porcje swoich ulubionych dań i zamrażaj połowę na czas, kiedy wrócisz ze szpitala. Ty i twój partner będziecie zbyt wyczerpani, aby wziąć się za to przez pierwsze kilka tygodni, a jednocześnie będziecie zachwyceni zdrowymi posiłkami, które wystarczy tylko podgrzać. Jeśli sama nie gotujesz, pozbieraj wszelkie ulotki reklamujące posiłki na wynos i z dostawą do domu. Będziesz wdzięczna za każdą możliwość w zasięgu ręki.



37 tydzień ciąży - Co robić, żeby ciąża była zdrowa

Odtąd podstawową sprawą jest czekanie. Staraj się zrelaksować. Pływanie jest wspaniałym sposobem na aktywny wypoczynek i zrzucenie ciężaru z twoich stóp. Jeśli zostały ci ostatnie przygotowania przed przyjściem na świat dziecka, najlepiej już teraz je skończyć. Dla niektórych kobiet ważne jest, aby wszystko było w należytym porządku.

Wskazówki dla twojego partnera w 37. tygodniu ciąży

Czy jest coś, w czym możesz pomóc, aby przygotować mieszkanie? Czy pokój dla dziecka jest pomalowany, a łóżeczko złożone? Czy wózek jest gotowy do drogi? Czy w samochodzie masz pełno benzyny, a w aparacie są baterie? Jeśli tak, przyjmij gratulacje. Może uda ci się zabrać ją na ostatnią randkę zanim pojawi się dziecko.

