Dr n. med. ginekolog-położnik Ewa Kurowska: 32, 33, 34, 35 i 36 tydzień ciąży

Jak zmienia się twoje ciało?

Teraz możesz znowu narzekać na ciągłe siusianie. Gdy dziecko jest ułożone głową w dół i przygotowuje się do narodzin, jego główka naciska bezpośrednio na twój pęcherz. Efekt? Uczucie, że znów musisz iść do toalety, mimo że byłaś tam przed chwilą. Możesz również nie kontrolować pęcherza, gdy kaszlesz, kichasz, a nawet gdy się śmiejesz. Nie próbuj zmniejszać ilości wypijanych płynów. Musisz mieć ich dużo. Zamiast tego staraj się opróżniać pęcherz do końca, ćwicz mięśnie Kegla i jeśli musisz, noś podpaskę.

Jak rośnie twoje dziecko?

Szybko przybywa mu tłuszczu. W połowie ciąży stanowił on zaledwie 2% - teraz, w 35. tygodniu, zawartość tłuszczu w organizmie dziecka podskoczyła do niemal 15% (do końca ciąży wzrośnie do 30%). To znaczy, że do niedawna chude rączki i nóżki twojego maleństwa teraz są już pulchne. Także zdolności mózgu dziecka rosną w szalonym tempie. Na szczęście czaszka pozostaje wciąż miękka. Nie bez powodu: pozwoli twojemu maleństwu łatwiej przecisnąć się przez kanał porodowy.

Tak wygląda twoje dziecko w 35. tygodniu ciąży:

Co powinnaś zaplanować na ten tydzień?

Przygotuj plan awaryjny na wypadek, gdyby poród odbył się przedwcześnie albo na wypadek, gdybyś musiała zostać w szpitalu dłużej, niż planowałaś. W tym tygodniu pomyśl, komu możesz oddać klucze do swojego mieszkania i kogo możesz w awaryjnym trybie poprosić o zaopiekowanie się starszymi dziećmi, zaprowadzenie ich do szkoły i na zajęcia pozaszkolne, nakarmienie psa, podlanie kwiatów lub odebranie poczty.

Co robić, żeby ciąża była zdrowa?

Kilka tygodni przed porodem musisz poszukać lekarza pediatry dla swojego dziecka. Porozmawiaj ze swoim lekarzem prowadzącym, rodziną i przyjaciółmi – może mogą ci kogoś polecić. To dobry moment, aby zapytać o zwyczaje odnośnie do wizyt domowych, telefonów, szczepień ochronnych i wszelkich procedur.

Wskazówki dla twojego partnera:

Jak bardzo chcesz być zaangażowany przy narodzinach swojego dziecka? Omów różne warianty ze swoją partnerką i lekarzem. Czy pozwolą ci przeciąć pępowinę albo nagrywać film wideo w czasie porodu? Lepiej znać odpowiedzi na te pytania przed wielkim dniem. To daje czas na wszelkie przygotowania albo zmiany w planach.

