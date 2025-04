Reklama

Dr n. med. ginekolog-położnik Ewa Kurowska: 32, 33, 34, 35 i 36 tydzień ciąży

Jak zmienia się twoje ciało?

Hormony ciąży mogą również wpływać na twoje oczy - zmniejszenie produkcji łez prowadzi do suchości oka, podrażnień i uczucia dyskomfortu. Co więcej, te same procesy, które powodują puchnięcie kostek, mogą spowodować zmiany krzywizny rogówki. Dlatego lepiej, jeśli w czasie ciąży nosić będziesz okulary niż szkła kontaktowe. Zmiany w oku są tymczasowe i zazwyczaj po porodzie widzenie powraca do normy. W niektórych wypadkach problemy ze wzrokiem mogą wskazywać na cukrzycę ciążową lub podwyższone ciśnienie krwi, dlatego o zmianach w widzeniu informuj swojego lekarza.

Zobacz: Co powinnaś wiedzieć o cukrzycy ciążowej

Jak rośnie twoje dziecko?

Jeśli twoje dziecko jest chłopcem, w tym tygodniu jego jądra przesuwają się z brzucha do moszny (u niektórych chłopców – 3-4% – jądra nie znajdują się w mosznie w chwili porodu, ale nim dziecko skończy rok, wędrują na swoje miejsce). Paznokcie malucha sięgają już czubków palców i mogą nawet zawijać się wokół opuszków. Obcięcie paznokci to jedna z pierwszych rzeczy, którą będziesz musiała zrobić dla swojego dziecka.

Tak wygląda twoje dziecko w 34. tygodniu ciąży:

Co powinnaś zaplanować na ten tydzień?

Upierz wszystkie śliczne ubranka, które kupiłaś lub dostałaś dla swojego dziecka, a także całą pościel. Praktycznie powinnaś uprać i umyć wszystko, co będzie stykało się ze skórą dziecka, aby pozbyć się z nowych tkanin wszystkich czynników drażniących. Używaj najdelikatniejszych proszków do prania, przeznaczonych dla dzieci i tych, które są oznaczone jako hipoalergiczne albo dla wrażliwej skóry.

Co robić, żeby ciąża była zdrowa?

Upewnij się, że znasz wszystkie podstawowe informacje na temat akcji porodowej i porodu . Mogłaś się tego nauczyć na zajęciach w szkole rodzenia. Są tr zy stadia porodu . Pierwsze zaczyna się wra z z rozpoczęciem akcji porodowej i tr wa do ch wili, gdy szyjka macicy rozszerzy się do 10 cm. Drugie stadium trwa od chwili, gdy szyjka rozwarta jest na 10 cm, do przyjścia na świat dziecka. Trzecie, najkrótsze stadium, to urodzenie łożyska, które na ogół trwa od 5 do 30 minut.

Zobacz: Jak przebiega poród

Wskazówki dla twojego partnera:

Jeśli planujesz zawieźć przyszłą mamę do szpitala na poród, upewnij się, że masz pełen bak benzyny i samochód działa bez zarzutu. Po drodze nie powinno być żadnych niespodzianek! Jeśli będziesz potrzebował drobnych do parkomatu , trzymaj je w schowku w samochodzie. Jeśli planujesz wziąć taksówkę, miej pod ręką telefony kilku korporacji.

Jesteś w III trymestrze ciąży? Porozmawiaj o tym z innymi!

Te tygodnie przed tobą:



35 tydzień ciąży

36 tydzień ciąży

37 tydzień ciąży

38 tydzień ciąży

39 tydzień ciąży

40 tydzień ciąży

Te tygodnie za tobą:



Trymestr II

13 tydzień ciąży

14 tydzień ciąży

15 tydzień ciąży

16 tydzień ciąży

17 tydzień ciąży

18 tydzień ciąży

19 tydzień ciąży

20 tydzień ciąży

21 tydzień ciąży

22 tydzień ciąży

23 tydzień ciąży

24 tydzień ciąży

25 tydzień ciąży

Trymestr III

26 tydzień ciąży

27 tydzień ciąży

28 tydzień ciąży

29 tydzień ciąży

30 tydzień ciąży

31 tydzień ciąży

32 tydzień ciąży

33 tydzień ciąży

Reklama

Przeczytaj też na temat 34 tygodnia na kalendarzu ciąży Mamotoja.pl!