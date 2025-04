Reklama

Dr n. med. ginekolog-położnik Ewa Kurowska: 30 i 31 tydzień ciąży

Jak zmienia się twoje ciało?

Aby zrobić miejsce dla dziecka, macica ścisnęła twoje płuca i dlatego nie mogą się całkowicie rozszerzyć, kiedy nabierasz powietrza. Stąd masz uczucie braku tchu. Tobie może być niewygodnie, ale dziecko dostaje za pośrednictwem łożyska tyle tlenu, ile potrzebuje. Uczucie braku tchu może ustępować pod koniec ciąży, kiedy dziecko opada w dół brzucha, przygotowując się do porodu. Do tego czasu staraj się stać prosto, śpij wysoko podparta poduszkami albo na boku tak, aby płuca miały więcej przestrzeni do oddychania.

Jak rośnie twoje dziecko?

Mózg dziecka rozwija się teraz szybciej niż kiedykolwiek. Rosną połączenia między poszczególnymi komórkami nerwowymi i twoje dziecko może teraz odbierać informacje za pośrednictwem wszystkich zmysłów. Co robi? Stroi miny, czka, połyka, oddycha, rozpycha się rączkami i nóżkami pomiędzy ścianami twojej macicy, a nawet ssie kciuk. Niektóre dzieci robią to tak często, że rodzą się ze zgrubieniem na kciuku. W 31. tygodniu ciąży dziecko waży 1,6 kg i mierzy około 28 cm.

Tak wygląda twoje dziecko w 31. tygodniu ciąży:

Co powinnaś zaplanować na ten tydzień?

Poskładaj wszystkie sprzęty dla dziecka. To dobre zajęcie dla twojego partnera albo przyjaciela, który chce pomóc. Kołyski, łóżeczka i wózki okazują się czasami bardzo skomplikowane przy składaniu, zwłaszcza jeśli jesteś niewyspana. Zacznij więc robić to teraz. Do wszelkich kołysek, telefonów komórkowych, urządzeń monitorujących potrzebne są baterie, upewnij się więc, że masz pod ręką zapas.

Fałszywe alarmy

U niektórych kobiet skurcze Braxtona-Hicksa zaczynają się już w drugim trymestrze, jednak najczęściej występują w trzecim. Mięśnie twojej macicy zaciskają się na ok. 30 do 60 sekund albo nawet dwie minuty. Skurcze Braxtona-Hicksa są nazywane również skurczami ćwiczebnymi, ponieważ przygotowują do właściwego porodu. Upewnij się, że wiesz, jakie są symptomy rozpoczynającego się porodu i że masz wszystkie potrzebne numery telefonów pod ręką.

Co robić, żeby ciąża była zdrowa?

Mogłaś już zauważyć żółtawą, kremowatą substancję, która zaczęła sączyć się z twoich piersi. To siara, zwana też młodziwem. Siara pojawia się przed właściwym mlekiem i wytwarzana jest przez kilka dni po porodzie. Jest znacznie gęstsza niż mleko, które jest produkowane, kiedy karmisz piersią. Jeśli pojawi się siara, możesz do stanika włożyć wkładki laktacyjne, aby nie brudzić bielizny.

Wskazówki dla twojego partnera

Pojawienie się małego dziecka w domu może powodować pewien niepokój. Można go zmniejszyć, pod warunkiem, że ty i twoja partnerka wiecie, jak radzić sobie w nagłych sytuacjach. Może powinieneś skorzystać z kursów pierwszej pomocy? Dowiedz się w najbliższej przychodni albo u lekarza twojej partnerki, czy i gdzie takie kursy są organizowane.

