Reklama

Dr n. med. ginekolog-położnik Ewa Kurowska: 30 i 31 tydzień ciąży

To już 30. tydzień ciąży. Zostało Ci tylko 10 tygodni do końca!

Jak zmienia się twoje ciało?

Myślałaś, że symptomy wczesnej ciąży masz całkiem za sobą, tymczasem one wracają: ciągła potrzeba siusiania (główka dziecka naciska na twój pęcherz), wrażliwe piersi (już gotowe do produkcji mleka), zmęczenie i zgaga. W czasie ciąży mięśnie w górze żołądka (które powstrzymują kwasy żołądkowe przed przedostawaniem się do przełyku) rozluźniają się, pozwalając sokom trawiennym na cofanie się. Stąd właśnie to palące uczucie.

Jak rośnie twoje dziecko?

Dotąd powierzchnia mózgu twojego dziecka była gładka. Teraz zaczyna się marszczyć, co pozwala na zwiększenie objętości tkanki i przemiany, które przygotują maleństwo do życia poza twoim łonem. Także teraz szpik kostny dziecka przejął produkcję czerwonych krwinek. To ważny krok w rozwoju płodu, bo oznacza, że dziecko jest lepiej przygotowane do życia po porodzie. Większość meszku – miękkie, puszyste włoski pokrywające ciało malucha – znika, ponieważ teraz temperaturę jego ciała regulują zarówno tłuszcz, jak i mózg.

Tak wygląda twoje dziecko w 30. tygodniu ciąży:

Co powinnaś zaplanować na ten tydzień?

Zgromadź w domu zaopatrzenie dla dziecka. Oto kilka rzeczy, których będziesz potrzebowała przez pierwsze tygodnie jego życia, kiedy wyjście z domu na zakupy jest prawie niemożliwe: pieluchy, waciki, cążki do paznokci, termometr, proszek do prania niemowlęcej bielizny, podpaski dla siebie (będziesz krwawić przez kilka dni po porodzie), a także kilka kartek z podziękowaniami.

Zobacz: Wyprawka dla noworodka

Co robić, żeby ciąża była zdrowa?

Pozbądź się zgagi unikając jedzenia, które może powodować zaburzenia trawienia (potrawy ostre, tłuste albo smażone, czekolada). Jedz mniejsze posiłki i nie w pozycji leżącej, a także nie kładź się zaraz po posiłku. Oczywiście miej pod ręką zapas środków na dolegliwości żołądkowe. Na szczęście, kiedy urodzi się dziecko, zgaga minie bezpowrotnie.

Wskazówki dla twojego partnera:

Od kilku tygodni twoja partnerka czuje ruchy dziecka. Teraz i ty powinieneś je czuć. Połóż rękę na jej brzuchu, a poczujesz kilka kopnięć. Przeżywanie takich chwil razem nie tylko pomoże ci w budowaniu więzi z dzieckiem, ale także da możliwość spędzenia wyjątkowego czasu razem z partnerką.

Jesteś w III trymestrze ciąży? Porozmawiaj o tym z innymi!

Te tygodnie przed tobą:



31 tydzień ciąży

32 tydzień ciąży

33 tydzień ciąży

34 tydzień ciąży

35 tydzień ciąży

36 tydzień ciąży

37 tydzień ciąży

38 tydzień ciąży

39 tydzień ciąży

40 tydzień ciąży

Te tygodnie za tobą:



Trymestr I

1 i 2 tydzień ciąży

3 tydzień ciąży

4 tydzień ciąży

5 tydzień ciąży

6 tydzień ciąży

7 tydzień ciąży

8 tydzień ciąży

9 tydzień ciąży

10 tydzień ciąży

11 tydzień ciąży

12 tydzień ciąży

Trymestr II

13 tydzień ciąży

14 tydzień ciąży

15 tydzień ciąży

16 tydzień ciąży

17 tydzień ciąży

18 tydzień ciąży

19 tydzień ciąży

20 tydzień ciąży

21 tydzień ciąży

22 tydzień ciąży

23 tydzień ciąży

24 tydzień ciąży

25 tydzień ciąży

Trymestr III

26 tydzień ciąży

27 tydzień ciąży

28 tydzień ciąży

29 tydzień ciąży

Reklama

Sprawdź też co się dzieje w 30 tygodniu ciąży na Mamotoja.pl!