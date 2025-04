Prawdopodobnie nawet nie przypuszczasz, że jesteś w ciąży, ale w twoim ciele doszło do doniosłego spotkania - plemnik zapłodnił komórkę jajową.

Reklama

Na skróty:

3 tydzień ciąży to 1 miesiąc i zarazem początek I trymestru ciąży. Twoje ciało zaczyna przygotowywać się do życiowej roli: ukształtowania człowieka. Zadziwiające jest to, że kod genetyczny twojego dziecka został zapisany w momencie zapłodnienia.

Jej albo jego płeć i wszystkie odziedziczone cechy, wraz z kolorem oczu, włosów, skóry, budową ciała - wszystko już zostało określone! Zarodek zaczyna produkować hormon hCG, później tę rolę przejmie łożysko. Młody człowiek rozwija się w bardzo szybkim tempie, choć to dopiero preludium ciąży.

Trzymając się poprawnej terminologii, na tym etapie możemy mówić o wielkości pęcherzyka. To przestrzeń, w której rozwijają się płód, ciałko żółte, które zaopatruje początkowo zarodek w substancje odżywcze oraz błony płodowe.

W chwili powstania twoje dziecko jest maleńką kulką złożoną z kilkuset komórek, które mnożą się w zawrotnym tempie.

Maluch w twoim ciele jest bardzo mały i wygląda na razie bardziej jak grupa komórek w postaci główki od szpilki, niż dziecko. Wielkość pęcherzyka wynosi ok. 0,15 mm.

fot. Ula Bugaeva

W 3 tygodniu ciąży na USG (wykonywane jest USG dopochwowe/transvaginalne) nie zobaczymy jeszcze zarodka - pokaże się on dopiero w 5-6 tygodniu.

Dlatego na pierwsze badanie USG ciąży najlepiej poczekać minimum do 6 tygodnia ciąży, by na podstawie wielkości zarodka określić wiek ciąży. Dla wielu mam jest to niezwykły i wzruszający moment!

Już w trzecim tygodniu ciąży (od momentu zagnieżdżenia się zarodka) następuje rozwój płodu! Zarodek zaczyna produkować hormon hCG - gonadotropinę, która informuje jajniki, aby zaprzestały produkcji jajeczek i gwałtownie uruchamia zwiększoną produkcję estrogenu i progesteronu.

Te hormony powstrzymują macicę przed złuszczaniem śluzówki, powodują wzrost płodu i stymuluje rozwój łożyska. Zaczyna się rozwijać mózg, rdzeń kręgowy, serce, układ pokarmowo-wydalniczy.

W 3 tygodniu ciąży niektóre kobiety mogą czuć już pierwsze objawy. Nie oszukujmy się - choć wiele kobiet deklaruje, że wyczuwa obecność dziecka już na tak wczesnym etapie, nie można mówić jednoznacznie o symptomach ciąży. Łatwo się pomylić w diagnozowaniu źródeł bólów brzucha - do złudzenia przypominają te menstruacyjne, możesz więc pomyśleć, że zbliża ci się okres.

Inne przyszłe mamy skarżą się na ciągłe zmęczenie. Niewiele z nich jest jednak w stanie stwierdzić z pewnością, że może to być już objaw wczesnej ciąży. Mogą oczywiście towarzyszyć ci dolegliwości, takie jak:

bóle podbrzusza

osłabienie i senność

rozkurczowe i skurczowe bóle brzucha

niewielkie krwawienie lub plamienie

Łatwo pomylić te dolegliwości z owulacyjnymi i menstruacyjnymi lub powiązać z innymi, losowymi okolicznościami. Wiele kobiet nawet nie zdaje sobie sprawy, że w ich organizmie trwa prawdziwa rewolucja.

Te, które mają nadzieję, że doszło do zapłodnienia, biegną do apteki po test ciążowy zastanawiając się, czy w trzecim tygodniu ciąży test wykryje obecność hormonu hCG - niestety nie.

fot. Ula Bugaeva

W tym momencie nie stresuj się! Nie masz czym się niepokoić, póki nie wiesz, czy jesteś w ciąży. Cierpliwie czekaj - w przypadku ciąży to biologia dyktuje warunki i nie przyspieszymy jej procesów. Pod koniec tego tygodnia możesz zauważyć niewielkie plamienie. To tak zwane plamienie implantacyjne: może być spowodowane zagnieżdżaniem się zarodka w mocno ukrwionej błonie śluzowej macicy (proces ten zaczyna się 6 dni po zapłodnieniu), jednak nie ma co do tego pewności. W każdym razie jest ono nieznaczne i pojawia się u mniejszości ciężarnych kobiet. Większość nie zauważa żadnych zmian.

Podobnie jest z permanentnym uczuciem zmęczenia, które towarzyszy wielu przyszłym mamom na tym etapie. Na pierwszy rzut oka kojarzy się ono bardziej ze zwykłym przemęczeniem, a dopiero po jakimś czasie można się zorientować, że było już objawem wczesnej ciąży.

Twoje dziecko bierze od ciebie wszystko - zarówno te dobre, jak i złe rzeczy. Z tego powodu:

Unikaj alkoholu. Przez cały czas trwania ciąży należy całkowicie powstrzymać się od spożywania procentowych trunków. Alkohol bardzo łatwo przenika przez łożysko, obciążając płód. Istnieje bardzo duże ryzyko urodzenia dziecka o niskiej masie z wadami słuchu, nerek płuc.

Przez cały czas trwania ciąży należy całkowicie powstrzymać się od spożywania procentowych trunków. Alkohol bardzo łatwo przenika przez łożysko, obciążając płód. Istnieje bardzo duże ryzyko urodzenia dziecka o niskiej masie z wadami słuchu, nerek płuc. Sprawdź, jakie leki przyjmujesz . Skonsultuj z lekarzem dotychczasowe kuracje, wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych.

. Skonsultuj z lekarzem dotychczasowe kuracje, wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych. Umów się do dentysty . To mit, że w ciąży nie można leczyć zębów. Nawet trzeba!

. To mit, że w ciąży nie można leczyć zębów. Nawet trzeba! Zapomnij o papierosach i innych używkach. Rzuć palenie i zmuś też domowników do porzucenia nałogu. Palenie papierosów w ciąży to jedna z gorszych rzeczy, jakie może zrobić przyszła matka. Gdy ciężarna zaciąga się dymem, tętno płodu natychmiast podwyższa się ze 130 do 180 uderzeń na minutę. Maluch otrzymuje wówczas wraz z krwią matki mniej składników odżywczych i o 25 proc. mniej tlenu.To skutkuje niedotlenieniem, a w konsekwencji nie pozwala rozwijać się prawidłowo.

i innych używkach. Rzuć palenie i zmuś też domowników do porzucenia nałogu. Palenie papierosów w ciąży to jedna z gorszych rzeczy, jakie może zrobić przyszła matka. Gdy ciężarna zaciąga się dymem, natychmiast podwyższa się ze 130 do 180 uderzeń na minutę. Maluch otrzymuje wówczas wraz z krwią matki mniej składników odżywczych i o 25 proc. mniej tlenu.To skutkuje niedotlenieniem, a w konsekwencji nie pozwala rozwijać się prawidłowo. Odżywianie. jest teraz szczególnie ważne. Kwas foliowy, inne składniki odżywcze oraz witaminy są niezbędne, aby twoje dziecko było zdrowe.

Dr n. med. ginekolog-położnik Ewa Kurowska: 3 i 4 tydzień ciąży

Twoje ciało podlega obecnie pewnym radykalnym zmianom i to może być trudny dla ciebie czas. Staraj się odpowiednio odpoczywać i dobrze się odżywiać. Znajdź czas na relaks i ciesz się swoim stanem.

Jeśli jednak czujesz, że możesz pozwolić sobie na aktywność fizyczną - nie rezygnuj z niej! Nie jesteś zakładnikiem tego stanu.

W tym miejscu na chwilę się zatrzymajmy - wątek pt. „3 tydzień ciąży a alkohol” pojawia się na forach wyjątkowo często. Nie oszukujmy się. Ogromna część ciężarnych na tym etapie ciąży sięga po napoje z procentami zupełnie niechcący, nie wiedząc o tym, że doszło do zapłodnienia.

Po pozytywnym wyniku testu ciążowego zadręczają się, że nieświadomie wypity alkohol mógł zaszkodzić dziecku.

Badania mówią, że w 3-4 tygodniu ciąży (czyli tzw. okresie jaja płodowego), ciąża jest bardzo odporna na szkodliwe czynniki. Natura mądrze to urządziła. Dziecko jest chronione przed konsekwencjami postępowania mamy, która jeszcze nie ma pojęcia o jego istnieniu.

Później wypicie alkoholu może doprowadzić do uszkodzenia mózgu dziecka i w rezultacie poronienia. W „lepszym” przypadku urodzone dziecko będzie cierpieć na alkoholowy zespół płodowy (FAS).

Co ciekawe, wiele kobiet może odczuwać wstręt do alkoholu lub zwyczajnie nie ma na niego ochoty. Na forach można znaleźć mnóstwo wypowiedzi świadczących o tym, że duża część pań właśnie wtedy zaczyna podejrzewać ciążę.

Co najczęściej nurtuje przyszłe mamy? Oto odpowiedzi na kilka najczęściej pojawiających się pytań.

Te tygodnie przed tobą:

4 tydzień ciąży

5 tydzień ciąży

6 tydzień ciąży

7 tydzień ciąży

8 tydzień ciąży

9 tydzień ciąży

10 tydzień ciąży

11 tydzień ciąży

12 tydzień ciąży

II Trymestr:

13 tydzień ciąży

14 tydzień ciąży

15 tydzień ciąży

16 tydzień ciąży

17 tydzień ciąży

18 tydzień ciąży

19 tydzień ciąży

20 tydzień ciąży

21 tydzień ciąży

22 tydzień ciąży

23 tydzień ciąży

24 tydzień ciąży

25 tydzień ciąży

III Trymestr:

26 tydzień ciąży

27 tydzień ciąży

28 tydzień ciąży

29 tydzień ciąży

30 tydzień ciąży

31 tydzień ciąży

32 tydzień ciąży

33 tydzień ciąży

34 tydzień ciąży

35 tydzień ciąży

36 tydzień ciąży

37 tydzień ciąży

38 tydzień ciąży

39 tydzień ciąży

40 tydzień ciąży

Te tygodnie za tobą:

Reklama

1 i 2 tydzień ciąży