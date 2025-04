Reklama

Dr n. med. ginekolog-położnik Ewa Kurowska: 27 i 28 tydzień ciąży

Jak zmienia się twoje ciało?

Kiedy zaczynasz trzeci trymestr, skończyły się czasy, kiedy mogłaś powiedzieć, że w ciąży czujesz się wygodnie. Twoje dziecko kopie, masz spuchnięte nogi, jesteś zmęczona i boli cię kręgosłup. Kiedy dziecko ułoży się w pozycji do porodu (głową w dół), jego głowa (i twoja powiększona macica) mogą spoczywać na nerwie kulszowym w dolnej części kręgosłupa. Jeśli to się zdarzy, możesz czuć ostry, przeszywający ból, mrowienie i drętwienie nóg – znane jako rwa kulszowa. W tej sytuacji mogą pomóc elektryczny koc, ciepła kąpiel, rozciąganie albo leżenie w łóżku.

Jak rośnie twoje dziecko?

Czy śnisz o swoim maleństwie? W 28. tygodniu ciąży ono może także śnić o tobie. Aktywność fal mózgowych mierzona w rozwijającym się płodzie pokazuje różne cykle snu, łącznie z fazą szybkich ruchów oczami – stanem, w którym pojawiają się sny. Dobra wiadomość jest taka, że dzieci urodzone w tym tygodniu – chociaż przedwcześnie – mają doskonałe prognozy, ponieważ ich płuca już prawie osiągnęły dojrzałość. Mimo to jeszcze dużo urosną przez kolejne 12 tygodni.

Tak wygląda twoje dziecko w 28. tygodniu ciąży:

Co powinnaś zaplanować na ten tydzień?

Zacznij przygotowywać się do kolejnej wizyty u lekarza. Prawdopodobnie będzie rozmawiał z Tobą o niektórych (albo wszystkich) ważnych sprawach: badaniu krwi, badaniu przeciwciał odpornościowych (czynnik Rh), teście tolerancji glukozy dla zdiagnozowania cukrzycy ciążowej, przygotowaniach do porodu (kogo wezwać, gdzie się udać, liczeniu kopnięć płodu, przechowywaniu krwi pępowinowej, skurczach Braxtona Hicksa).

Co robić, żeby ciąża była zdrowa?

Chociaż wiesz, że termin porodu jest jeszcze odległy, nie jest wcale za wcześnie na zaplanowanie wyprawy do szpitala. Plan może okazać się bardzo pomocny, gdy twoje dziecko zdecyduje się przyjść na świat wcześniej. Upewnij się, że zawsze masz przy sobie numery telefonów twojego lekarza i partnera. Dobrze jest mieć też plan B. Co stanie się, jeśli twój partner będzie nieosiągalny? Czy masz przyjaciela albo sąsiada, który zawiezie cię do szpitala? Upewnij się, jak trafić do szpitala i obmyśl alternatywną trasę na wypadek korków (niektórych mężczyzn szczególnie bawi ta część planowania, ponieważ obmyślają najkrótszą i najszybszą trasę).

Wskazówki dla twojego partnera:

Większość par pilnuje, aby odtąd mieć przez cały czas swoje telefony przy sobie. Porozmawiaj z partnerką o jej obawach, dotyczących niemożności skontaktowania się z tobą i jak uniknąć takiej sytuacji. Na przykład podaj awaryjny telefon do kolegi z pracy albo określony tekst smsa, który będzie sygnalizował, że już zaczyna się poród. Porozmawiaj z innymi parami, jakie rozwiązanie sprawdziło się w ich wypadku.

