Jesteś w ciąży i wciąż słyszysz, co możesz robić, co powinnaś, a czego absolutnie nie, bo zgodnie z przesądami tak właśnie należy postępować? Spokojnie. Zasięgnij wiedzy na temat tego, jak bardzo przesądy są nieprawdziwe i nabierz dystansu do tego typu cennych rad udzielanych przez ciocie, sąsiadki, znajome lub nieznajome. Nie ma przecież sensu przestrzegać czegoś, co jest kompletną bzdurą...

28 największych przesądów o ciąży

Uwaga! Wszystkie są kłamliwe i można śmiało zrezygnować z ich przestrzegania.

1. Lepiej niczego nie smaż, bo gdy tłuszcz skapnie ci na brzuch...

dziecko będzie miało znamię na ciele.

2. Nie noś korali ani naszyjników, bo...

dziecko zaplącze się w pępowinę.

3. Nie obcinaj włosów, bo...

dziecko będzie mało inteligentne.

4. Nie patrz na chore i kalekie osoby, bo gdy się zapatrzysz...

dziecko również urodzi się chore.

5. Nie dotykaj niczego na ciele, gdy się przestraszysz, bo...

dziecko będzie miało tzw. myszkę.

6. Nie patrz na księżyc, bo...

dziecko będzie łyse

7. Nie zaglądaj przez wizjer, bo...

dziecko będzie miało zeza.

8. Nie przypatruj się nikomu brzydkiemu, bo...

dziecko będzie nieurodziwe.

9. Nie kupuj dziecku ubranek i wyprawki przed narodzinami, bo...

zapeszysz. To przynosi pecha!

10. Nie używaj noża przy posiłkach, bo...

dziecko będzie miało rozszczepioną wargę.

Sprawdź też inne artykuły o ciąży:

Jak wygląda ciąża tydzień po tygodniu?Najgorsze błędy kobiet w ciążyJaki jest najlepszy wiek na ciążę?

11. Nie siadaj tyłem do kierunku jazdy w komunikacji, bo...

dziecko urodzi się pośladkowo, zamiast główką.

12. Nie przymierzaj okularów korekcyjnych, bo...

dziecko będzie miało wadę wzroku.

13. Nie nakładaj mocnego makijażu, bo...

dziecko będzie zbyt frywolne.

14. Nie wchodź w kałuże, bo...

dziecko będzie miało wodogłowie.

15. Nie siadaj po turecku, bo...

dziecko będzie miało krzywe nogi.

16. Nie farbuj włosów, bo...

dziecko będzie rude.

17. Nie patrz w ogień, bo...

dziecko będzie miało znamiona.

18. Nie zostawaj matką chrzestną, bo...

przyniesiesz pecha chrzczonemu dziecku.

19. Nie rób na drutach, nie szydełkuj, bo...

dziecko urodzi się owinięte pępowiną.

20. Nie oblewaj brzucha wodą, gdy zmywasz naczynia, bo...

dziecko zostanie alkoholikiem!

21. Nie patrz na osoby o innym kolorze skóry, bo...

urodzisz takie dziecko.

22. Nie depiluj się, bo...

dziecko urodzi się łyse.

23. Nie wpatruj się w słońce, bo...

urodzisz płaczliwe dziecko.

24. Jeśli pojawiły się na twojej twarzy piegi,...

urodzisz dziewczynkę

25. Pogłaszcz barana,...

jeśli chcesz mieć syna.

26. Nie zamartwiaj się wszystkim, bo...

dziecko będzie leworęczne.

27. Nie dziel się z nikim jedzeniem, bo...

nie będziesz miała pokarmu w piersiach.

28. Nie głaszcz psów, bo...

dziecko będzie bardzo kudłate.

