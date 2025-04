Reklama

Dr n. med. ginekolog-położnik Ewa Kurowska: 27 i 28 tydzień ciąży

Od tej chwili długość twojego dziecka będzie mierzona od stóp do głowy. Twoje dziecko mierzy teraz prawie 25 centymetrów.

Jak zmienia się twoje ciało?

Czujesz się nabrzmiała? Prawie trzy czwarte kobiet w ciąży cierpi na umiarkowane puchnięcie rąk, stóp i kostek. Obrzęki, które pojawiają się w wyniku zwiększonego przepływu krwi w tkankach organizmu, są całkiem normalne. Jeśli wydaje ci się, że jesteś za bardzo spuchnięta, poradź się lekarza. Może być oznaką stanu przedrzucawkowego. Jednak temu stanowi towarzyszą również inne objawy (podwyższone ciśnienie krwi, białko w moczu), na które lekarze zwracają uwagę podczas każdej wizyty. Aby poczuć się lepiej, unikaj siedzenia lub stania przez długi czas, staraj się pospacerować lub popływać (jeśli zezwala na to lekarz), a kiedy odpoczywasz, trzymaj nogi w górze. Pamiętaj także o piciu 8 szklanek wody dziennie.

Jak rośnie twoje dziecko?

Słuch twojego dziecka poprawia się wraz z rozwojem unerwienia w uszach. I jeśli nawet dźwięki są przytłumione, on lub ona rozpoznaje głos, zarówno twój, jak i twojego partnera. Jest to dobry czas, aby dziecku poczytać albo pośpiewać i przećwiczyć wszystkie kołysanki, zanim się urodzi. Możesz teraz zacząć odczuwać rytmiczne ruchy w macicy - maleństwo pewnie ma czkawkę. To całkowicie normalne i może się często powtarzać, bo jego płuca zaczynają dojrzewać.



Jak duże jest twoje dziecko?

W 27. tygodniu ciąży twoja macica osiągnęła wielkość piłki do koszykówki (dwa tygodnie temu była wielkości piłki futbolowej). Na tym etapie rozwoju płodowego twoje dziecko mierzone jest od stóp do głowy i osiąga wynik prawie 25 cm i waży niecały kilogram.

Tak wygląda Twoje dziecko w 27. tygodniu ciąży:

Co powinnaś zaplanować na ten tydzień?

Czy wiedziałaś o tym, że szpitale wymagają, abyś zabierając dziecko do domu, miała zainstalowane w samochodzie siedzenie dla niemowlęcia? Jeśli jeszcze nie wybrałaś fotelika, najwyższy czas, aby to zrobić. Porozmawiaj z innymi mamami, jakie foteliki polecają. Wybór jest duży, więc poświęć czas, aby znaleźć to, co najbardziej ci odpowiada. Pamiętaj też, aby sprawdzić, czy wybrany fotelik będzie można zainstalować w twoim samochodzie.

Co robić, żeby ciąża była zdrowa?

Zmienne zainteresowanie seksem jest w ciąży normalne. Po urodzeniu dziecka prawie na pewno nie będziesz miała na to wielkiej ochoty. Nowy członek rodziny oznacza dodatkowy stres w każdym aspekcie życia pary – fizycznym, psychicznym i finansowym. Teraz poświęć więcej czasu na budowanie relacji z partnerem. Wysiłek opłaci się później.

Zobacz: Pytania o seks w ciąży



Wskazówki dla twojego partnera:

Kiedy twoja kobieta przechodzi ostatni etap ciąży, niektóre zadania domowe mogą być dla niej zbyt trudne do wykonania lub wręcz niebezpieczne. Zaproponuj pomoc w takich czynnościach, jak odkładanie rzeczy na wysoko zawieszone półki, czyszczenie wanny lub toalety. Te drobne gesty mogą sprawić jej przyjemność.



Jesteś w III trymestrze ciąży? Porozmawiaj o tym z innymi!

Te tygodnie przed tobą:



28 tydzień ciąży

29 tydzień ciąży

30 tydzień ciąży

31 tydzień ciąży

32 tydzień ciąży

33 tydzień ciąży

34 tydzień ciąży

35 tydzień ciąży

36 tydzień ciąży

37 tydzień ciąży

38 tydzień ciąży

39 tydzień ciąży

40 tydzień ciąży

Te tygodnie za tobą:



Trymestr I

1 i 2 tydzień ciąży

3 tydzień ciąży

4 tydzień ciąży

5 tydzień ciąży

6 tydzień ciąży

7 tydzień ciąży

8 tydzień ciąży

9 tydzień ciąży

10 tydzień ciąży

11 tydzień ciąży

12 tydzień ciąży

Trymestr II

13 tydzień ciąży

14 tydzień ciąży

15 tydzień ciąży

16 tydzień ciąży

17 tydzień ciąży

18 tydzień ciąży

19 tydzień ciąży

20 tydzień ciąży

21 tydzień ciąży

22 tydzień ciąży

23 tydzień ciąży

24 tydzień ciąży

25 tydzień ciąży

Trymestr III

26 tydzień ciąży

