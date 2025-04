Reklama

Dr n. med. ginekolog-położnik Ewa Kurowska: 26 tydzień ciąży

Jak zmienia się twoje ciało?

Jedną z rzeczy, o której nikt ci nie mówił zanim zaszłaś w ciążę, jest nietrzymanie moczu. Ta denerwująca dolegliwość nęka 50% ciężarnych kobiet. Spowodowana jest narastającym uciskiem macicy na pęcherz moczowy i zdarza się najczęściej, kiedy śmiejesz się, kichasz lub kaszlesz. Jeśli nietrzymanie moczu (zwane też wysiłkowym nietrzymaniem moczu) stwarza duże problemy, noś podpaski i rób ćwiczenia na mięśnie Kegla, które kontrolują oddawanie moczu. Oto wskazówki do ćwiczeń:

Opróżnij pęcherz. Ćwiczenia Kegla mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy nie potrzebujesz oddawać moczu.

Ćwiczenia Kegla mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy nie potrzebujesz oddawać moczu. Napnij mięśnie tak, jakbyś zatrzymywała strumień moczu.

tak, jakbyś zatrzymywała strumień moczu. Zatrzymaj w tej pozycji na 5 sekund, potem rozluźnij mięśnie. Powtórz ćwiczenie 5-10 razy dziennie.

Jak rośnie twoje dziecko?

Oczy twojego dziecka zaczynają się otwierać. Oznacza to, że może już widzieć, co się dzieje (ale nie za bardzo, bo nadal jest wewnątrz ciebie!). Możesz jednak skierować włączoną latarkę na brzuch, a dziecko w odpowiedzi może kopnąć nogą. W tym czasie rozwija się też aktywność fal mózgowych, co oznacza, że twoje maleństwo nie tylko słyszy hałasy, ale teraz potrafi na nie również odpowiadać. Oczywiście nie słowami, ale częstotliwością pulsu i aktywnością. Jeśli masz małego chłopca, jego jądra zaczynają teraz schodzić do moszny.

Tak wygląda twoje dziecko w 26. tygodniu ciąży:

Co powinnaś zaplanować na ten tydzień?

Powinnaś zdecydowanie pomyśleć o narodzinach. Niektóre kobiety nawet piszą plan narodzin. Plan może być okazją do zastanowienia się, jak chciałabyś, żeby odbywał się poród. Pamiętaj jednak, że samej akcji porodowej nie sposób przewidzieć i musisz być elastyczna na wypadek, gdy nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Kilka spraw weź pod uwagę:

czy chcesz poród bez znieczulenia albo czy masz nadzieję na epidural? Jeśli nie jesteś pewna, zanotuj to.

albo czy masz nadzieję na epidural? Jeśli nie jesteś pewna, zanotuj to. czy chcesz, aby poród był całkiem intymny (tylko zespół medyczny) czy rodzinny (z twoim partnerem?)

(tylko zespół medyczny) (z twoim partnerem?) czy chcesz mieć włączoną kamerę wideo ?

? czy planujesz karmić piersią?

czy zamierzasz zapłacić za osobny pokój, jeśli jest taka możliwość?

Zobacz: Poród bez nacinania

Co robić, żeby ciąża była zdrowa?

Martwisz się, jak przekazać nowinę pozostałym swoim dzieciom? Wiele doświadczonych mam mówi, że lepiej poczekać najdłużej, jak się da. Ale teraz, gdy twój brzuch jest już duży, czas ogłosić nowinę. Reakcja twojego starszego dziecka będzie zależała od jego (lub jej) temperamentu, nastroju i wieku. Jeśli to możliwe zaangażuj starsze dziecko w sprawy związane z przyjściem na świat nowego członka rodziny. Niech pomoże wybrać zabawki do kołyski i imię dla brata lub siostry.

Wskazówki dla twojego partnera:

Twoja partnerka zbliża się do końca drugiego trymestru i może czuć się mniej atrakcyjna. Ważne jest, abyś dał jej do zrozumienia, jak jest piękna. Zrób w tym tygodniu próbę i spraw, żeby poczuła się wyjątkowo: zabierz ją na randkę albo kup dla niej okolicznościową kartę i napisz na niej serdeczne wyznanie.

Jesteś w III trymestrze ciąży? Porozmawiaj o tym z innymi!

Te tygodnie przed tobą:



27 tydzień ciąży

28 tydzień ciąży

29 tydzień ciąży

30 tydzień ciąży

31 tydzień ciąży

32 tydzień ciąży

33 tydzień ciąży

34 tydzień ciąży

35 tydzień ciąży

36 tydzień ciąży

37 tydzień ciąży

38 tydzień ciąży

39 tydzień ciąży

40 tydzień ciąży

Te tygodnie za tobą:



Trymestr I

1 i 2 tydzień ciąży

3 tydzień ciąży

4 tydzień ciąży

5 tydzień ciąży

6 tydzień ciąży

7 tydzień ciąży

8 tydzień ciąży

9 tydzień ciąży

10 tydzień ciąży

11 tydzień ciąży

12 tydzień ciąży

Trymestr II

13 tydzień ciąży

14 tydzień ciąży

15 tydzień ciąży

16 tydzień ciąży

17 tydzień ciąży

18 tydzień ciąży

19 tydzień ciąży

20 tydzień ciąży

21 tydzień ciąży

22 tydzień ciąży

23 tydzień ciąży

24 tydzień ciąży

25 tydzień ciąży

