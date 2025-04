Reklama

Dr n. med. ginekolog-położnik Ewa Kurowska: 21, 22, 23 i 24 tydzień; ciąży

24 tydzień ciąży - Jak zmienia się twoje ciało

Wiele ciężarnych kobiet (szczególnie te, które pracują przy komputerach) cierpią na zespół cieśni nadgarstka. Jest to spowodowane typowym w okresie ciąży puchnięciem, które może uciskać nerw biegnący przez przegub. Czujesz wtedy mrowienie, drętwienie i ból w nadgarstku, dłoni i palcach. Jeśli te objawy nie ustępują w nocy, podeprzyj ramiona poduszką. Może też pomóc potrząsanie dłonią i nadgarstkiem. Dolegliwości mogą się nasilać, jeśli wielokrotnie powtarzasz jakieś ruchy, np. grając na pianinie lub pisząc na klawiaturze. Rób wtedy częste przerwy i rozciągaj ręce. Na szczęście, gdy po urodzeniu dziecka ustępuje opuchlizna, ustępuje także zespół cieśni nadgarstka.

24 tydzień ciąży - Jak rośnie twoje dziecko

Zastanawiasz się jak będzie wyglądało twoje dziecko? Jego twarz, choć bardzo mała, jest już w pełni ukształtowana. Brakuje natomiast jeszcze dużo tłuszczu. Do czasu, kiedy będą zgromadzone zapasy tłuszczu, skóra jest nadal przezroczysta, co oznacza, że możesz również zobaczyć jej organy wewnętrzne, kości i naczynia krwionośne. Dzieci w tym stadium rozwoju płodu przybierają ok. 170 g tygodniowo – większość tej masy stanowi tłuszcz, reszta to wciąż rosnące organy wewnętrzne, kości i mięśnie. Twoje dziecko też dużo teraz słyszy: dźwięk wydychanego przez ciebie powietrza, bulgotanie w brzuchu, głos twój i twojego partnera, który rozpozna już przy narodzinach. Waży ponad 540 g i ma długość 21 cm.

Tak wygląda twoje dziecko w 24. tygodniu ciąży:

24 tydzień ciąży - Co powinnaś zaplanować na ten tydzień

Między 24. a 28. tygodniem ciąży lekarz może zalecić wykonanie badania DTTG – doustnego testu tolerancji glukozy. Test służy wykryciu cukrzycy ciążowej, która dotyka 2-5% kobiet w ciąży. Cukrzyca ciążowa jest przejściową formą (w większości wypadków) hiperglikemii, kiedy organizm nie wytwarza wystarczających ilości insuliny do przetworzenia cukru. Glukoza ciążowa objawia się m.in.: występowaniem cukru w moczu, nietypowym pragnieniem, częstym oddawaniem moczu, zmęczeniem, mdłościami.

24 tydzień ciąży - Co robić, żeby ciąża była zdrowa

Jeśli dokucza ci zgaga, możesz spróbować jeść małe posiłki w krótkich odstępach czasu kilka razy dziennie. Wiele kobiet przyznaje, że zjedzenie 5-6 małych posiłków dziennie zmniejsza uczucie zgagi. Dodatkowo można to uczucie zmniejszyć, rezygnując z jedzenia późno w nocy.

24 tydzień ciąży - Wskazówki dla twojego partnera

Zaplanuj romantyczną kolację albo weekend dla dwojga poza domem. To może być miejsce, które jest dla was szczególnie ważne albo zakątek, który zawsze chcieliście odwiedzić. Ważne, abyście w czasie, kiedy dziecko jest w drodze, pamiętali, że jesteście parą. Gdy w końcu przyjdzie na świat, nie będziecie mieli czasu na romantyczne kolacje i weekendowe wypady.

