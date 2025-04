Reklama

Dr n. med. ginekolog-położnik Ewa Kurowska: 21, 22, 23 i 24 tydzień ciąży

Jak zmienia się twoje ciało?

Dziwi cię ciemna linia, która biegnie środkiem twojego brzucha w dół? To czarna linia, która jest wynikiem działania hormonów ciążowych. Są one odpowiedzialne za wszystkie przebarwienia skóry, jakie zauważyłaś na ciele, włącznie z ciemniejszym kolorem aureoli wokół sutków, czy ciemnym odcieniem piegów na nogach i rękach. Niektóre kobiety mają przebarwienia na twarzy, szczególnie wokół nosa, na policzkach, czole i wokół oczu. To tzw. chloasma, zwana też maską ciążową ze względu na ułożenie plam. Wszystkie przebarwienia skóry ustępują w ciągu kilku miesięcy po porodzie.

Jak rośnie twoje dziecko?

Skóra twojego dziecka jest czerwonawa ze względu na wciąż rozwijające się tuż pod nią naczynia krwionośne (skóra płodu jest bardzo cienka). W tym momencie skóra luźno oplata ciało twojego maleństwa. Dzieje się tak dlatego, że rośnie ona szybciej niż warstwa tłuszczu. Twoje dziecko, kiedy się urodzi, będzie całkiem pulchne i gładkie – od pyzatych policzków po okrągłe i miękkie paluszki.

Jak duże jest twoje dziecko?

Twoje maleństwo szybko nabiera wagi. Jego ciężar podwoi się w ciągu następnych czterech tygodni. W 23. tygodniu ciąży przy 20 cm długości i wadze około 450 g ma wielkość i kształty małej lalki.

Tak wygląda twoje dziecko w 23. tygodniu ciąży:

Co powinnaś zaplanować na ten tydzień?

Ponieważ dziecko potrzebuje coraz więcej składników odżywczych przekazywanych przez twoje ciało, ty potrzebujesz więcej witamin i minerałów. W drugiej połowie ciąży lekarz może zalecić ci przyjmowanie suplementu żelaza, aby zminimalizować ryzyko anemii. Symptomy anemii związanej z ciążą to nadmierne zmęczenie, słabość, krótki oddech, zawroty głowy. Od razu skontaktuj się z lekarzem, jeżeli w drugim lub trzecim trymestrze poczujesz jeden z tych objawów.

Zobacz: Wszystko o anemii w ciąży

Co robić, żeby ciąża była zdrowa?

Rozmawiaj z dzieckiem, kiedy tylko masz ochotę. Niektóre przyszłe mamy rozmawiają z dzieckiem tylko kiedy są same w samochodzie lub w domu, albo leżąc w nocy w łóżku. Te rozmowy pozwolą dziecku oswoić się z twoim głosem. Kiedy się już urodzi, łatwo go rozpozna.

Wskazówki dla twojego partnera:

Kiedy mężczyzna po urodzeniu lub adoptowaniu dziecka bierze wolne dni w pracy, to znaczy, że idzie na urlop ojcowski. Zastanów się, czy ty również chcesz z niego skorzystać. Zacznij rozmawiać ze swoją partnerką o planach na pierwsze kilka tygodni po urodzeniu dziecka.

Jesteś w II trymestrze ciąży? Porozmawiaj o tym z innymi!

