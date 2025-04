Reklama

Dr n. med. ginekolog-położnik Ewa Kurowska: 21, 22, 23 i 24 tydzień ciąży

22 tydzień ciąży - Jak zmienia się twoje ciało

Czy ostatnio przyglądałaś się swoim stopom? Jak większość kobiet oczekujących dziecka, odkryłaś, że twoje stopy są teraz większe, a buty stały się ciaśniejsze. Większe stopy są wynikiem ciążowej opuchlizny, ale jest jeszcze inna przyczyna. Relaksyna jest hormonem, który rozluźnia wiązadła i stawy okolic miednicy, ułatwiając wydostanie się dziecka w czasie porodu. Hormon ten rozluźnia także wiązadła w stopach przez co kości układają się nieco szerzej, a to powoduje zwiększenie rozmiaru stopy.

22 tydzień ciąży - Jak rośnie twoje dziecko

W tym tygodniu u twojego dziecka rozwija się zmysł dotyku. Dziecko potrafi całkiem mocno chwycić pępowinę. Rozwija się także zmysł wzroku. Twoje maleństwo może teraz postrzegać światło i ciemność lepiej niż przedtem (nawet z przymkniętymi powiekami). Jego brwi i rzęsy są już uformowane, nawet na jego małej główce pojawiają się włosy. Na tym etapie rozwoju płodu są one pozbawione pigmentu, co oznacza, że są absolutnie białe. Przy 19 cm i prawie 350 g wagi twoje dziecko zaczyna wyglądać jak miniaturowy noworodek.

Zobacz: Rozwój zmysłów dziecka w czasie ciąży

Tak wygląda Twoje dziecko w 22. tygodniu ciąży:

22 tydzień ciąży - Co powinnaś zaplanować na ten tydzień

Wiele kobiet zaczyna martwić się przedwczesnym porodem, szczególnie wtedy, gdy pojawiają się bóle w dole brzucha, tępe bóle kręgosłupa, nacisk na okolice miednicy i upławy. Te symptomy mogą być całkiem normalne albo wskazują na przedwczesny poród. U większości kobiet nie ma powodu do zmartwień, ale jeśli pojawi się którykolwiek z tych objawów, skonsultuj się z lekarzem.

22 tydzień ciąży - Co robić, żeby ciąża była zdrowa

Sprawdź, czy pierścionki na palcach nie są za ciasne. W miarę rozwoju ciąży palce puchną coraz bardziej. Jeśli możesz jeszcze je zdjąć, zrób to zanim będzie za późno. Jeśli trudno ci się rozstać ze ślubną obrączką albo innym ważnym pierścionkiem, zawieś go na łańcuszku i noś przy sercu.

Zobacz: Sposoby na opuchnięcia w ciąży

Wskazówki dla twojego partnera w 22 tygodniu ciąży

Zaproponuj partnerce, abyście razem zrobili to, co będzie trudne do wykonania, kiedy dziecko przyjdzie na świat. Może to być wyjście do kina, piesza wycieczka albo dzień spędzony na plaży. Upewnij się tylko, że obojgu wam sprawi to przyjemność.

Jesteś w II trymestrze ciąży? Porozmawiaj o tym z innymi!

Sprawdź też 22 tydzień ciąży na Mamotoja.pl

