Dr n. med. ginekolog-położnik Ewa Kurowska: 21, 22, 23 i 24 tydzień ciąży

21 tydzień ciąży - Jak zmienia się twoje ciało

Ponad połowa ciężarnych kobiet ma rozstępy na skórze. Różowe, czerwone, a czasem purpurowe nieregularne prążki, spowodowane są maleńkimi rozdarciami w skórze właściwej, która podczas ciąży rozciąga się do granic możliwości. Niestety nie ma żadnego wypróbowanego sposobu na zapobieganie rozstępom, ale nie zaszkodzi smarować skórę środkami nawilżającymi, np. masłem kakaowym. Jeśli nawet nie pomoże na rozstępy, złagodzi suchość i swędzenie napiętej skóry. Na szczęście rozstępy bledną po urodzeniu dziecka.

21 tydzień ciąży - Jak rośnie twoje dziecko

W 21. tygodniu ciąży twoje dziecko pije codziennie co najmniej kilkanaście mililitrów płynu owodniowego. W ten sposób nawadnia i odżywia się, a także ćwiczy się w połykaniu i trawieniu. Twoje maleństwo ma już rozwinięte kubki smakowe, więc smak płynu owodniowego jest dla niego inny każdego dnia, w zależności od tego, co zjesz. Badacze stwierdzili, że dzieci, które przyzwyczaiły się do określonych smaków w życiu płodowym, chętnie jadły potrawy o tych samych smakach po urodzeniu.

21 tydzień ciąży - Jak duże jest twoje dziecko

Przy długości 18 cm i wadze 300 g twoje dziecko wielkością zbliżone jest do dużego banana.

Tak wygląda Twoje dziecko w 21. tygodniu ciąży:

21 tydzień ciąży - Co powinnaś zaplanować na ten tydzień

Czas pomyśleć o porodzie. Poród to jedno z najlepiej zapamiętanych doświadczeń w twoim życiu. Będziesz chciała poświęcić więcej czasu na przemyślenie oczekiwań i życzeń związanych z tym szczególnym dniem. Zacznij pisać dziennik, w którym zanotujesz wszystkie swoje myśli i plany dotyczące porodu. Dziennik pomoże ci określić, co jest najważniejsze i formułować myśli. Stworzenie planu narodzin może pomóc w klarownym przekazaniu twoich pragnień ludziom, którzy będą cię wspierać przy porodzie.

21 tydzień ciąży - Co robić, żeby ciąża była zdrowa

Zakażenie układu moczowego (ZUM) jest zakażeniem bakteryjnym, które dość powszechnie pojawia się w okresie ciąży. Powiększająca się macica może blokować odprowadzanie moczu z pęcherza, powodując infekcję. Nieleczone zapalenie układu moczowego może prowadzić do infekcji nerek. Możesz zredukować prawdopodobieństwo wystąpienia ZUM, wypijając 6-8 szklanek wody dziennie, oddając mocz przed i po stosunku, a także nosząc bawełnianą bieliznę (lub inną z bawełnianą wstawką w kroku).



Wskazówki dla twojego partnera w 21. tygodniu ciąży

Zabierz partnerkę na basen. Większy ciężar ciała i nacisk na stawy robią swoje. Pływanie przyniesie jej plecom i stopom wyczekiwaną ulgę i odprężenie. Poza tym będziecie mieli okazję wspólnie się pobawić.

