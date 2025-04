Reklama

Dr n. med. ginekolog-położnik Ewa Kurowska: 20 tydzień ciąży

Zastanawiasz się czy nosisz chłopca czy dziewczynkę? Masz teraz szansę, żeby to podejrzeć.

20 tydzień ciąży - Jak się zmienia twoje ciało

Gratulacje, jesteś na półmetku! Przed tobą już tylko 20 tygodni. Od tej pory brzuch będzie się powiększał w szybkim tempie i ciąża stanie się już dla wszystkich widoczna. Podczas każdej wizyty lekarz będzie oceniał przyrost wielkości macicy (od 20. tygodnia centymetr na tydzień). To ważny wskaźnik oceny rozwoju płodu.

20 tydzień ciąży - Jak duże jest twoje dziecko

Twoje dziecko waży 225 g i mierzy od głowy do pośladków 16 cm. Taki mały melon (prawdopodobnie też słodki!).

20 tydzień ciąży - Jak rośnie twoje dziecko

Przez pierwsze 20 tygodni, kiedy nogi dziecka są podkurczone przy tułowiu i ciężko je zmierzyć, długość mierzy się od głowy do pośladków. Po 20 tygodniach dziecko jest mierzone od głowy do stóp. Obecnie twoje dziecko swobodniej się porusza, co jest korzystne dla jego systemu trawiennego. Produkuje czarną lepką smółkę, czyli odpadowy produkt procesu trawienia. Ta lepka substancja gromadzi się w jego jelitach. Zobaczysz ją na pierwszej brudnej pieluszce (niektóre dzieci oddają ją jeszcze w łonie matki albo w trakcie porodu).

Tak wygląda twoje dziecko w 20. tygodniu ciąży:

20 tydzień ciąży - Co powinnaś zaplanować na ten tydzień

W drugim trymestrze ciąży badanie USG powinno być zaplanowane między 18. a 22. tygodniem. Lekarz ma okazję sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, a ty, jeśli chcesz, możesz dowiedzieć się, jaka jest płeć dziecka. Jeśli nosisz dziewczynkę, jej macica jest już w pełni uformowana, a w jej maleńkich jajnikach jest już 7 milionów pierwotnych jajeczek. Do czasu narodzin liczba ta zmniejszy się do dwóch milionów. Jeśli twój płód jest chłopcem, jego jądra są w brzuchu i czekają aż uformuje się moszna. Chociaż zewnętrzne genitalia, zarówno u dziewczynki jak i chłopca, muszą jeszcze urosnąć, już teraz podczas badania USG możesz dowiedzieć się – jeśli chcesz – jakiej płci jest twoje dziecko.

20 tydzień ciąży - Co robić, żeby ciąża była zdrowa

W czasie ciąży twoje ciało potrzebuje więcej żelaza, aby nadążyć z dodatkową produkcją krwi, zarówno dla dziecka, jak i dla łożyska. Czerwone mięso jest jednym z najlepszych źródeł żelaza dla kobiet w ciąży. Drób (zwłaszcza ciemny) i skorupiaki także zawierają żelazo. Źródłem żelaza są również niektóre produkty niemięsne, jak rośliny strączkowe, produkty oparte na soi, szpinak, suszone śliwki, rodzynki i wzbogacone żelazem płatki śniadaniowe.

Wskazówki dla twojego partnera w 20. tygodniu ciąży

Czy znasz płeć swojego dziecka czy nie, nadszedł czas, aby zacząć przygotowywać dla niego pokój. Możesz pomóc, proponując pomalowanie dziecięcego pokoju, złożyć łóżeczko albo kołyskę, posprzątać w szafach i schowkach, aby mama wiedziała, gdzie jest miejsce na rzeczy dziecka.

