Dr n. med. ginekolog-położnik Ewa Kurowska: 18 i 19 tydzień ciąży

Myślisz, że już jesteś gruba? W nadchodzących tygodniach będziesz tyć jeszcze szybciej.

Jak zmienia się twoje ciało?

Coś może nie dawać ci spać w nocy – to mrowienie w nogach. Te bolesne skurcze promieniują w górę i w dół łydek i niestety bywają bardzo częste w drugim trymestrze ciąży. Nikt nie wie, co je powoduje. Prawdopodobnie mięśnie twoich nóg są zmęczone dodatkowym obciążeniem albo naczynia twoich nóg są ściśnięte przez powiększającą się macicę. Istnieje pogląd, że ma to związek z dietą. Kiedy dopada cię mrowienie, wyprostuj nogi i delikatnie napinaj palce w kierunku piszczeli.

Jak rośnie twoje dziecko?

Nogi i ręce mają już właściwe proporcje, neurony łączą mózg i mięśnie, chrząstka w całym ciele zamienia się w kości. Twoje dziecko otrzymuje także ochronną maź płodową zwaną vernix caseosa. Pokrywająca całe ciało tłusta maź składa się z meszku płodowego, tłuszczu produkowanego przez gruczoły dziecka oraz obumarłych komórek skóry. Maź chroni wrażliwą skórę dziecka przed wodami płodowymi. Jeśli to dziewczynka, w jej jajnikach jest już 6 milionów uformowanych jajeczek.

Jak duże jest twoje dziecko?

Twoje dziecko bardzo urosło w ciągu tych 19 tygodni, ale nadal ma mniej niż 15 cm długości i waży około 200 g.

Tak wygląda Twoje dziecko w 19. tygodniu ciąży:

Co powinnaś zaplanować na ten tydzień?

Jeśli stosujesz zioła w celach leczniczych, skonsultuj się z lekarzem. Wiele ziół, które wydają się całkiem bezpieczne, może pobudzać mięśnie macicy, a tym samym spowodować poronienie. Wśród ziół, o które bezwzględnie powinnaś zapytać lekarza są: przęśl, dzięgiel, pluskwica groniasta, Caulophyllum thalictroides, johimba lekarska. Dwa zioła, które pomagają zwalczać mdłości i można je bezpiecznie stosować w czasie ciąży, to imbir i mięta pieprzowa.



Co robić, żeby ciąża była zdrowa?

Możesz zauważyć pewne zmiany na swojej skórze – ciemne plamy spowodowane okresowym wzrostem poziomu pigmentu. Przebarwienia, które pojawiają się na górnej wardze, policzkach i czole to tzw. maska ciążowa. Ciemna linia biegnąca od pępka do kości łonowej zwana jest czarną linią. Plamy te prawdopodobnie zbledną po porodzie. Do tego czasu chroń skórę przed słońcem, które pogłębia zmiany pigmentacyjne na skórze. Kiedy wychodzisz na zewnątrz, zakrywaj ciało, noś kapelusz z rondem i używaj kremów z filtrem. Jeśli krępuje Cię maska, stosuj make-up.

Wskazówki dla twojego partnera:

Zrób dla swojej partnerki coś, czego nie lubisz robić i ona o tym wie (poskładaj pranie albo wyrzuć makulaturę). Zrób to chętnie, bez narzekania. Odrobina wysiłku może dobrze ci zrobi.

