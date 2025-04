Reklama

Dr n. med. ginekolog-położnik Ewa Kurowska: 18 i 19 tydzień ciąży

W każdej chwili możesz poczuć ruchy twojego dziecka. To bardzo ekscytujące, wspaniałe uczucie, a także okazja, aby oderwać myśli od bolących pleców.

18 tydzień ciąży - Jak zmienia się twoje ciało

W tym okresie ciąży możesz odczuwać bóle pleców. To dlatego, że rośnie twoja macica (aktualnie jest wielkości melona), przesuwa się twój środek ciężkości, dolny odcinek kręgosłupa jest wypychany do przodu, a brzuch wystaje. Gdy siedzisz, możesz zmniejszyć ból pleców, opierając stopy na podnóżku. Nawet gdy stoisz, oparcie jednej nogi na niskim taborecie może odciążyć kręgosłup.

18 tydzień ciąży - Jak rośnie twoje dziecko

Naczynia krwionośne twojego maleństwa są nadal widoczne przez skórę, a jego uszy są już na właściwym miejscu, chociaż wciąż jeszcze odstają od głowy. Wokół nerwów powstaje ochronna mielina. Jeśli masz dziewczynkę, jej macica i jajowody są już uformowane i znajdują się na swoim miejscu. Jeśli masz chłopca, jego genitalia mogą być widoczne na zdjęciu USG. Wiele dzieci nie chce jednak współpracować w czasie badań USG i po prostu trudno odgadnąć ich płeć.

18 tydzień ciąży - Jak duże jest twoje dziecko

Od głowy do pośladków Twoje dziecko mierzy ok. 14 cm (długość podłużnej papryki) i waży ok. 150 g.

18 tydzień ciąży - Tak wygląda twoje dziecko w 18. tygodniu ciąży:

18 tydzień ciąży - Co powinnaś zaplanować na ten tydzień

To dobry moment, aby rozejrzeć się za szkołą rodzenia. Najlepsze mają zazwyczaj komplet chętnych, więc nie zwlekaj. Szkoły różnią się od siebie. W niektórych zajęcia trwają kilka tygodni, ale są i takie, gdzie nauka trwa jeden dzień. Zajęcia mogą być prowadzone przez szpital, w którym będziesz rodzić, ale możesz wybrać inną szkołę. O rekomendację poproś lekarza albo przyjaciółkę.

18 tydzień ciąży - Co robić, żeby ciąża była zdrowa

Wielu kobietom trudno przetrwać dzień bez drzemki. Jeśli pracujesz, staraj się wcisnąć w swój plan dnia kilkuminutową sjestę.

18 tydzień ciąży - Wskazówki dla twojego partnera

Twoja partnerka naprawdę odczuwa stres w związku z noszeniem w swoim ciele innego ludzkiego życia. Jeśli pracuje lub opiekuje się innymi dziećmi, może codziennie potrzebować półgodzinnej przerwy tylko dla siebie. Zaproponuj, że popilnujesz pozostałe dzieci albo ugotujesz obiad, aby ona mogła mieć dla siebie trochę czasu. Świadomość, że ma taką pomoc, może ułatwić jej przetrwać ten trudny okres.



