Dr n. med. ginekolog-położnik Ewa Kurowska: 13, 14, 15 i 16 tydzień ciąży

Niektóre kobiety bardzo pilnują swojej wagi w czasie ciąży, wiedząc przecież, że tycie jest w tej sytuacji uzasadnione. Sztuką jest zaakceptowanie nowego kształtu swojego ciała i myślenie o tym, że każda fałdka jest dla ciebie i twojego dziecka oznaką dobrego zdrowia.

16 tydzień ciąży - Jak zmienia się twoje ciało

Nie tylko twój brzuch zaczyna puchnąć. Zaczyna też puchnąć błona śluzowa w twoim nosie. Powodują to hormony ciąży, które zwiększają dopływ krwi w te okolice. W efekcie pojawia się ciążowe przekrwienie a nawet krwawienie z nosa. Niestety, zmniejszenie drożności nosa może się tylko nasilać w kolejnych tygodniach ciąży, a twój lekarz nie przepisze ci żadnych lekarstw ani kropli antyhistaminowych. Jeśli bardzo cierpisz, możesz bezpiecznie stosować aerozol z soli.

16 tydzień ciąży - Jak rośnie twoje dziecko

Maleńkie kosteczki w uszach płodu są już na swoim miejscu, co sprawia, że dziecko może usłyszeć twój głos, kiedy mówisz lub śpiewasz. Badania dowiodły, że po urodzeniu dzieci rozpoznają melodie, które śpiewano im, gdy były jeszcze w łonie matki. Także kręgosłup (wraz z mięśniami pleców) jest teraz mocniejszy – wystarczająco mocny, aby dziecko coraz bardziej mogło wyprostować głowę i szyję.

16 tydzień ciąży - Jak duże jest twoje dziecko

Przygotuj się na przyśpieszenie wzrostu. W ciągu najbliższych kilku tygodni twoje dziecko podwoi swoją wagę i wzrost. Teraz mierzy 11,5 cm (od głowy do pośladków) i waży 80 g (mniej więcej jeden owoc kiwi).

16 tydzień ciąży - Co powinnaś zaplanować na ten tydzień

Wkrótce pójdziesz na kolejną wizytę lekarską. Twój lekarz może zalecić wykonanie kilku badań: USG, oznaczenie poziomu alfa-fetoproteiny, a w niektórych wypadkach – w zależności od wieku i uwarunkowań medycznych – amniopunkcję. Lekarz może porozmawiać z tobą o przedwczesnym porodzie lub o zajęciach w szkole rodzenia.

Tak wygląda Twoje dziecko w 16. tygodniu ciąży:

16 tydzień ciąży - Co robić, żeby ciąża była zdrowa

Między 16. a 20. tygodniem ciąży możesz poczuć pierwsze ruchy dziecka. Jeśli jest to twoja pierwsza ciąża, może upłynąć 20 tygodni zanim poczujesz, że dziecko się rusza. Pierwsze ruchy są często opisywane jako trzepotanie. Mogłaś już wcześniej czuć coś takiego, nie zdając sobie sprawy, że to właśnie twoje dziecko. Częstotliwość ruchów płodu, jak również czas, w którym się pojawiają, jest sprawą indywidualną.

Zobacz: Ruchy dziecka w brzuchu mamy

Wskazówki dla twojego partnera w 16. tygodniu ciąży

W ciągu najbliższych kilku tygodni mama zacznie czuć pierwsze ruchy dziecka. To może zwiększyć poczucie więzi i czasami partner może poczuć się odstawiony na bok. W końcu i ty będziesz mógł poczuć, jak dziecko się rusza, ale do tego czasu możesz budować więź z dzieckiem, mówiąc do niego, czytając mu bajki lub śpiewając piosenki.

