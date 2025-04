Wspaniała wiadomość! Drugi trymestr dla prawie każdej kobiety w ciąży jest najlepszy. Wraz z ustępowaniem objawów pierwszego trymestru czujesz się bardziej energiczna i ożywiona.

14 tydzień ciąży - Jak zmienia się twoje ciało

Twoja ciąża może zacząć być widoczna (jeśli do tej pory nie była). To dlatego, że macica przesuwa się do góry z okolic miednicy do brzucha. Możesz nawet wyczuć dno macicy, jeśli naciśniesz podbrzusze tuż ponad kością łonową. Co to oznacza? Już teraz powinnaś zacząć kupować ciążowe ubrania.

14 tydzień ciąży - Jak rośnie twoje dziecko

W tej chwili twoje dziecko nadal rośnie i dojrzewa. Wydłużają się jego ramiona i stają się bardziej proporcjonalne w stosunku do reszty ciała. Jego nogi mają jeszcze sporo do nadrobienia, ale organizm dziecka nad tym też pracuje. Wątroba zaczyna produkować żółć, a śledziona – czerwone ciałka krwi. Rozwój mózgu twojego dziecka umożliwia mu używanie mięśni twarzy: może wykrzywiać usta, marszczyć brwi albo mrużyć oczy. Może nawet ssać kciuk. Ponieważ zaczęłaś drugi trymestr ciąży i najbardziej znaczący etap rozwoju płodu został zakończony, radykalnie zmalało ryzyko poronienia.

14 tydzień ciąży - Jak duże jest twoje dziecko

Twoje dziecko ma ponad 10 cm długości i waży niecałe 25 g.

Tak wygląda twoje dziecko w 14. tygodniu ciąży:

14 tydzień ciąży - Co powinnaś zaplanować na ten tydzień

W tym momencie ciąży możesz wyjątkowo łatwo ulegać skrajnie zmiennym nastrojom. Z jednej strony możesz czuć radość z powodu ciąży, a jednocześnie możesz być zestresowana i przytłoczona emocjami. Możesz zadawać sobie różne pytania: Czy będę dobrą matką? Jak damy sobie radę finansowo? Czy moje dziecko będzie zdrowe? Spróbuj nie martwić się na zapas. Pomyśl: tak dużo ludzi (w tym twoi rodzice) zdołało sprostać takim wyzwaniom - poradzisz sobie także i ty.

14 tydzień ciąży - Co robić, żeby ciąża była zdrowa

Masz spuchnięte nogi? To może wydawać się nielogiczne, ale zwiększenie spożycia wody (do około 10 szklanek dziennie) może ograniczyć puchnięcie całego ciała. Dobre nawodnienie poprawia cyrkulację płynów w organizmie i zapobiega zatrzymywaniu się ich w jednym miejscu.

Wskazówki dla twojego partnera w 14. tygodniu ciąży

We wczesnym okresie ciąży wiele kobiet przez cały czas czuje zmęczenie. Twoja partnerka może potrzebować drzemki po powrocie z pracy lub po skończeniu domowej krzątaniny. Jeśli macie inne dzieci, pobaw się z nimi, aby dać jej czas na sen. Będzie ogromnie wdzięczna za ten przemyślany gest, a jeśli chcesz ją naprawdę uszczęśliwić, zrób jej niespodziankę: ugotuj obiad i podaj, kiedy się obudzi.

