Gratulacje! Twój maluch osiągnął już rozmiar brzoskwini. W 13 tygodniu ciąży kształtują się jego mięśnie i struny głosowe.

To niesamowite, ale już tak małe dziecko ma swoje określone upodobania smakowe. Po smaku wód płodowych rozpoznaje, co jego mama zjadła na śniadanie i ocenia, czy mu to odpowiada.

13 tydzień ciąży to jednocześnie 3 miesiąc i końcówka I trymestru. Lada chwila wkroczysz w II trymestr - z reguły łaskawszy dla wielu przyszłych mam. Maleńkie serduszko dziennie przepompowuje już nawet 30 litrów krwi, a część kobiet pozna już nawet płeć dziecka! Sama widzisz, że to zdecydowanie szczęśliwa 13-tka.

W 13 tygodniu ciąży twój bobas jest wielkości brzoskwini. Od tej chwili każde dziecko rośnie w swoim indywidualnym tempie, jedno szybciej, drugie wolniej, ale wszystkie przechodzą te same stadia rozwoju. Dziecko osiąga długość około 7,5 cm i waży około 21-29 g. Główka dziecka zajmuje 1/3 długości ciała.

fot. Ula Bugaeva

Jelita twojego dziecka podlegają teraz dużym zmianom. Dotąd rozwijały się w pępowinie, teraz przenoszą się do wnętrza brzucha. Aby zapewnić potrzeby płodu, rośnie też łożysko. W chwili porodu będzie ono ważyć około kilograma.

W 13 tygodniu ciąży u twojego malucha rozwijają się również struny głosowe, które na pewno będą często używane po jego narodzinach ;-)

Od tego momentu tempo przybierania na wadze zaczyna się różnić u poszczególnych dzieci. To właśnie dlatego w opisach badań USG ciążowych pojawiają się teraz centyle, które mają zobrazować wielkość twojego maluszka w porównaniu do innych.

Rozwój tułowia staje się szybszy, dzięki czemu już wkrótce głowa płodu przestanie być nieproporcjonalnie duża w stosunku do reszty ciała.

W 13 tygodniu ciąży u twojej pociechy pojawia się odruch szukania piersi, podobny jak u noworodka. Można go zaobserwować np. wtedy, gdy dotknie buzią ściany macicy.

Maleńkie serduszko dziennie przepompowuje już nawet 30 litrów krwi! Dziecko dzielnie trenuje też swoją mimikę - ziewa, marszczy brwi, porusza wargami. Potrafi już bawić się pępowiną!

Czasem na badaniu USG udaje się już rozpoznać płeć dziecka. Dla pewności warto jednak poczekać na bardziej zaawansowany etap ciąży, ponieważ narządy płciowe są jeszcze naprawdę maleńkie. Mimo tego, pracują bardzo wydajnie - jeśli nosisz pod sercem córkę, w jej jajnikach powstały już komórki jajowe!

Twoje ciało powoli przystosowuje się do burzy hormonalnej. Zaczynają ustępować symptomy pierwszego trymestru. To może przebiegać stopniowo albo szybko i gwałtownie: nagle znikają mdłości, zmęczenie i ciągła potrzeba siusiania. Nastrój też zaczyna się stabilizować, a ciąża przestaje być trudna do zniesienia.

Oczywiście, jak zwykle w przypadku ciąży, nie jest to żadną regułą. Niektóre ciężarne doświadczają objawów pierwszego trymestru znacznie dłużej. Choćby legendarne mdłości mogą dręczyć cię jeszcze przez dobrych kilka tygodni.

Chociaż brzuch w 13 tygodniu ciąży jest na razie tylko lekko wypukły, to właśnie teraz rozpocznie się etap zwiększonego przyrostu wagi. Większość kobiet przybiera teraz 1/2 kg tygodniowo. Zbliża się moment, w którym twojej ciąży nie będzie już się dało zamaskować.

Na szczęście okres wysokiego ryzyka poronienia za tobą. Pierwszy egzamin zdany! Niepokoić cię mogą wszelkie objawy bólowe, a także plamienie. Pamiętaj, by się oszczędzać - możesz spacerować, ale nie biegać, ćwiczyć na zajęciach fitness, ale nie obciążać mięśni brzucha. Masz siedzącą pracę? Rób przerwy na rozprostowanie nóg.

Choć ciąża to nie choroba, to wielu lekarzy przestrzega pacjentki przed rozpoczynaniem pewnych aktywności. Jeśli dotychczas biegałaś - zwolnij, ale nie rezygnuj. Ale jeśli chcesz teraz zacząć... Lepiej się wstrzymaj z tą decyzją!

Zakazane sporty to:

jazda konna,

jazda na łyżwach,

windsurfing,

nurkowanie

koszykówka, siatkówka i inne sporty z piłką,

sporty walki,

wspinaczka górska,

tenis ziemny.

Drętwieją ci nogi, kiedy długo siedzisz? Nic dziwnego: rosnąca macica zaczęła naciskać na żyły, którymi krew płynie od serca do nóg i to może powodować puchnięcie lub drętwienie.

fot. Ula Bugaeva

Aby pobudzić krążenie, unieś nogę na wysokość około 30 cm nad podłogą i delikatnie rób kółka stopą (nie napinaj palców, bo możesz poczuć drętwienie w łydce). Opuść nogę i powtórz ćwiczenie pięciokrotnie, za każdym razem wyżej unosząc stopę. Następnie to samo ćwiczenie wykonaj drugą nogą.

fot. Ula Bugaeva

Zapewne jesteś po lub chwilę przed USG I trymestru. Mamy nadzieję, że cieszysz się z faktu, że w pod twoim sercem rozwija się nowe życie! Nawet jeśli wszystko jest w porządku, to jeśli masz 35 lat i więcej, sugerowane jest wykonanie testu PAPP-a, który potwierdzi czy płód rozwija się prawidłowo i jest wolny od wad genetycznych, które można rozpoznać na tym etapie ciąży.

13 tydzień ciąży to pierwsza magiczna cezura - możesz poznać płeć dziecka, a zatem zaplanować aranżację kącika dla malucha. Wiele kobiet boi się tak wcześnie kompletować wyprawki dla noworodka, ale zapewne już przepadłaś w gąszczu uroczych produktów dla dzieci lub szukasz ciążowych ubrań dla siebie. Może już masz w głowie pomysły jakie imię nadać bobasowi? Na pewno o tym myślałaś!

Na początku II trymestru wiele kobiet odczuwa podwyższone libido. Wraz z apetytem na jedzenie, wraca apetyt na seks. Wiele osób obawia się seksu w ciąży, bo nie zdaje sobie sprawy z faktu, że dziecko chronione jest płynem owodniowym w macicy, twoim brzuchem i szyjką macicy. Obawy dotyczą głównie panów, ale czy seks w ciąży jest zawsze bezpieczny?

W przypadku zdrowej, niepowikłanej ciąży, możesz bez obaw cieszyć się seksem i bliskością z partnerem! Gdy masz wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem prowadzącym ciążę.

Musisz zrezygnować z miłosnych uniesień, jeśli przedtem przedwcześnie urodziłaś lub poroniłaś, straciłaś wody płodowe, masz krwawienia z pochwy, przodujące łożysko, niewydolną lub rozszerzoną szyjkę macicy albo jeśli twój partner cierpi na chorobę przekazywaną drogą płciową.

Dr n. med. ginekolog-położnik Ewa Kurowska: 13, 14, 15 i 16 tydzień ciąż

Te tygodnie przed tobą:



14 tydzień ciąży

15 tydzień ciąży

16 tydzień ciąży

17 tydzień ciąży

18 tydzień ciąży

19 tydzień ciąży

20 tydzień ciąży

21 tydzień ciąży

22 tydzień ciąży

23 tydzień ciąży

24 tydzień ciąży

25 tydzień ciąży

III trymestr

26 tydzień ciąży

27 tydzień ciąży

28 tydzień ciąży

29 tydzień ciąży

30 tydzień ciąży

31 tydzień ciąży

32 tydzień ciąży

33 tydzień ciąży

34 tydzień ciąży

35 tydzień ciąży

36 tydzień ciąży

37 tydzień ciąży

38 tydzień ciąży

39 tydzień ciąży

40 tydzień ciąży

Te tygodnie za tobą:



I Trymestr

1 i 2 tydzień ciąży

3 tydzień ciąży

4 tydzień ciąży

5 tydzień ciąży

6 tydzień ciąży

7 tydzień ciąży

8 tydzień ciąży

9 tydzień ciąży

10 tydzień ciąży

11 tydzień ciąży

12 tydzień ciąży