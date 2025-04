To przełomowy moment - u twojego dziecka zaczynają rozwijać się odruchy. Wliczając w to oczywiście ten najważniejszy i niezbędny do przeżycia u noworodka, czyli odruch ssania.

W 12 tygodniu ciąży twój maluch osiąga wielkość figi. Waży już 14-16 g, a jego buzia przypomina twarz noworodka. Staje się bardzo ruchliwy i wykonuje salta i fikołki. Jest jednak nadal za mały, żebyś mogła poczuć jego ruchy.

W tym tygodniu powinnaś wykonać USG I trymestru, które właściwie wykonane odpowie na wiele pytań i wątpliwości dotyczących rozwoju twojego dziecka.

12 tydzień to finisz 2 miesiąca ciąży. Możesz być z siebie dumna - dotrwałaś do końcówki I trymestru ciąży, a tym samym przetrwałaś okres, w którym ryzyko utraty ciąży jest najwyższe.

Niebawem maluch zacznie przybierać na wadze na tyle, że będziesz czuć wypukłości, a najczęściej z końcem dnia pojawi się lekkie wybrzuszenie.

Wchodzisz w II trymestr ciąży, zwany najprzyjemniejszym - powinny ustąpić niektóre objawy.

Pod koniec 12 tygodnia ciąży twoje dziecko ma 6 cm długości i waży 14 g. Dla porównania - to już rozmiar całkiem sporej figi! Macica jest porównywalna rozmiarem do grejpfruta.

12 tydzień ciąży to 10 tygodni od zapłodnienia. Lekarz na badaniu USG określi długość ciemieniowo-siedzeniową płodu (CRL). Zazwyczaj w dwunastym tygodniu ciąży wynosi około 6-7 cm.

Dziecko waży w granicach 12-19 g. Jak widzisz, widełki są szerokie. Dłonie i stopy malucha mają nawet 1 cm długości. Pamiętaj, że przy ciąży bliźniaczej wiele widocznych zmian jest zauważalnych szybciej.

fot. Ula Bugaeva

W 12 tygodniu ciąży u twojego dziecka zaczynają rozwijać się odruchy. Wkrótce palce dziecka będą prostować się i zginać, palce u nóg podkurczać, oczy zaciskać, a usta będą wykonywać ruchy ssania.

Jeśli dotkniesz swojego brzucha, dziecko może odpowiedzieć przekręceniem się, chociaż ty tego nie będziesz mogła poczuć. W tym czasie gwałtownie mnożą się komórki nerwowe i w mózgu twojego dziecka formują się synapsy.

Właściwych kształtów nabrała również jego twarz: oczy przesunęły się z boków na przód głowy, a uszy są dokładnie tam, gdzie być powinny. Organizm maluszka wytwarza teraz białe krwinki oraz hormony.

Maleństwo robi się bardzo ruchliwe. Potrafi się odbijać jak piłka od ścian macicy! Na tym etapie kształtuje się otwór odbytu oraz ślinianki. Jelita wykonują ruchy robaczkowe.

fot. Adobe Stock/Tak wygląda dziecko w 12 tygodniu ciąży

Warto wspomnieć również o rozwoju emocjonalnym. Pomimo że twoje dziecko jest naprawdę maleńkie, potrafi już płakać. Doskonale wyczuwa twoje nastroje i odpowiada na nie podobnymi emocjami.

To właśnie dlatego ciężarne nie powinny się denerwować. To, że twój stres i nerwy od razu wyczuwa maluch, nie jest żadnym mitem! Udowodniono, że nawet takie maleństwo czuje już np. kojący dotyk twojej dłoni na brzuchu.

Twoja macica przesuwa się z dołu miednicy w górę. To może zmniejszyć parcie na pęcherz i ciągłą potrzebę biegania do toalety.

Również inne objawy wczesnej ciąży mogą się stopniowo zmniejszyć: mdłości, tkliwość piersi, awersja do jedzenia, zmęczenie.

Ale żeby nie było za dobrze... mogą zacząć pojawiać się zawroty głowy. Twoje naczynia krwionośne rozluźniają się i rozszerzają, aby zwiększyć dopływ krwi dla dziecka. To sprawia, że krew wolniej wraca do ciebie.

Powodem tych dolegliwości w czasie ciąży jest niski poziom cukru, który pojawia się, gdy nieregularnie jesz.

Co robić, jeśli czujesz zawroty głowy lub jesteś bliska omdlenia? Połóż się albo usiądź, trzymając głowę między kolanami, oddychaj głęboko i rozluźnij ciasne ubranie (w pierwszej kolejności guzik przy spodniach, który rano z trudem zapięłaś). Jak tylko poczujesz się lepiej, zjedz coś i napij się.

Ustępowanie miejsca ciężarnym w kolejkach i środkach komunikacji miejskiej to nie fanaberia. Nie możesz teraz zbyt długo przebywać w pozycji stojącej - szybko może zrobić ci się słabo!

Częściej może towarzyszyć ci teraz uczucie permanentnego zmęczenia. Nic dziwnego, w końcu twój organizm jest naprawdę obciążony. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku.

Możesz odczuwać również przyspieszone bicie serca. Na tym etapie to normalne. Pomimo nasilonych dolegliwości, z pewnością czujesz też ulgę. Już wkrótce dobiegnie końca pierwszy trymestr, a wraz z nim ryzyko poronienia będzie znacznie mniejsze.

Przedłużające się gwałtowne wymioty, bardzo często nudności, a co za tym idzie - brak apetytu, mogą doprowadzić do odwodnienia i utraty wagi.

Jesteś w przedsionku II trymestru i nie powinnaś tracić na wadze. Koniecznie obserwuj swoją wagę, mierz ciśnienie i konsultuj z lekarzem wątpliwości. Na bieliźnie nie powinny pojawiać się plamienia i nie powinien występować ból brzucha inny, niż lekko skurczowy, świadczący o pracy macicy.

Pamiętaj, by sprawdzać składy kosmetyków! Kosmetyki z witaminą A mogą powodować wady rozwojowe płodu. Z kolei np. ftalany u chłopców, których matki w okresie ciąży stosowały preparaty z tą substancją, mogą powodować zaburzenia płodności.

Niekiedy balsamy na rozstępy (z pewnością już ich szukasz) zawierają szkodliwe substancje. Zaglądaj na listę INCI (z ang. International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) i sprawdzaj, czy danego składnika, który pojawił się na etykiecie kosmetyku, na niej nie ma.

W 12. tygodniu ciąży zgłoś się na obowiązkowe badanie USG I trymestru ciąży. Powinno ono zostać przeprowadzone między 11 a 14 tygodniem ciąży (dokładnie 13 tygodniem i 6 dniami), co odpowiada długości dziecka między 45 mm a 84 mm.

Jest to najważniejsze badanie ultrasonograficzne, jakie przeprowadza się w ciąży, ponieważ widać na nim, czy płód jest wolny od wad genetycznych. Stąd też jest bardzo ważne, by zostało ono przeprowadzone przez certyfikowanego lekarza.

Na stronie internetowej międzynarodowej Fundacji Medycyny Płodowej FMF znajdziesz specjalistów, którzy w rzetelny sposób dokonają badania i oceny płodu. W Polsce jest obecnie 684 lekarzy, którzy posiadają certyfikat do wykonania badania USG z oceną ryzyka wad chromosomalnych w I trymestrze.

Jest to USG prenatalne, zwane tez USG ginekologicznym: może trwać nawet do godziny, by zebrać niezbędne pomiary.

CRL - długość ciemieniowo-siedzeniowa

FHR - częstość bicia serca płodu

NT - przezierność fałdu karkowego

NB - kość nosowa

DV - przepływ w przewodzie żylnym

BPD - wymiar poprzeczny główki

HC - obwód główki

AC - obwód brzuszka

FL - długość kości udowej

EFW - szacowana masa płodu

Zwykłe USG przeprowadzone przez przeciętnego lekarza ginekologa, nawet z najlepszymi zamiarami i wolą, nie będzie tak dokładne jak to, przeprowadzone przez certyfikowanego specjalistę.

Uwierz, że to różnica - możesz wcale nie mieć pewności, czy dziecko nie cierpi na Zespół Downa, Zespół Edwardsa czy Zespół Patau. Jeżeli masz ponad 35 lat, możesz w ramach NFZ zrobić dodatkowo test z krwi (tzw. PAPP-a) - pomoże on dokładniej określić ryzyko wad genetycznych.

Prawa kobiety w ciąży

Jeśli pracujesz poza domem, będziesz wkrótce musiała powiedzieć swojemu szefowi, że jesteś w ciąży. Ważne jest, abyś zrobiła to profesjonalnie: ustal spotkanie, zbierz informacje na temat swoich praw i polityki firmy odnośnie urlopów macierzyńskich.

Przyjdź z planem, w którym określisz, jak dużo czasu potrzebujesz na wizyty lekarskie i badania podczas ciąży. Jeśli szef zmartwi się twoimi wynikami w pracy, możesz podkreślić, że przez cały pierwszy trymestr wywiązywałaś się ze swoich obowiązków. Jeśli chciałabyś zmienić godziny pracy, powiedz o tym właśnie teraz.

Pamiętaj, że jesteś chroniona - pracodawca ma obowiązek odciążyć cię, znaleźć inne zadania lub skierować na zwolnienie lekarskie, jeśli nie znalazł ci nowych, bezpiecznych obowiązków.

Nowe zasady pracy dotyczą też kobiety, które wykonują pracę biurową i „siedzą przed komputerem”. Kobieta w ciąży oraz karmiąca dziecko piersią nie może wykonywać prac:

uciążliwych,

niebezpiecznych ani szkodliwych dla zdrowia,

mogących mieć niekorzystny wpływ na jej zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

Wykaz takich prac zawarto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

Z pewnością czujesz się często przytłoczona i zmęczona. Zrób coś dla siebie! Jeśli tylko siły pozwalają, wyjdź do kina lub na plotki z koleżankami. Możesz też pobuszować po sklepach w poszukiwaniu ciążowej garderoby. Za chwilę będzie ci potrzebna!

Dr n. med. ginekolog-położnik Ewa Kurowska: 12 tydzień ciąży

Jak mówi znane powiedzenie, im dalej w las, tym więcej drzew. Tak jest i z ciążą - każdy kolejny tydzień oznacza kolejne wątpliwości. Przed jakimi pytaniami panie stają najczęściej?

