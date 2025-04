Nagle dopada cię nieodparta chęć zjedzenia całego grejpfruta, steku albo paczki chipsów. W środku nocy czujesz, że jeśli natychmiast nie zjesz całego słoika powideł, to stanie się coś strasznego. To właśnie legendarne ciążowe zachcianki.

Możesz chcieć zjeść górę tego, co zawsze lubiłaś, albo łapczywie rzucać się na coś, czego wcześniej nie brałaś do ust. Jest teoria, która mówi, że organizm domaga się tego, czego mu brakuje. Zazwyczaj jest to witamina C, żelazo i sól.

Na skróty:

11 tydzień ciąży to wciąż 1 trymestr (powoli zbliżasz się do końca trzeciego miesiąca ciąży).

1 trymestr to czas oswajania się z nowym stanem i szczególnej uwagi na rosnące się w twoim brzuchu dziecko. Już wkrótce poczujesz się pewniej - zwykle na tym etapie poranne mdłości słabną, możesz więc poczuć się wyraźnie lepiej.

Ciało twojego dziecka jest prawie w pełni uformowane. Jego (lub jej) dłonie wkrótce będą się otwierać i zamykać w piąstki, a niektóre kości zaczynają twardnieć. Dziecko już kopie i rozciąga się, a jego delikatne ruchy przypominają wodny balet.

Częstotliwość tych ruchów zwiększy się wraz ze wzrostem masy i rozwojem ciała twojego dziecka, jednak nie będziesz ich odczuwała jeszcze przez kolejny miesiąc lub dwa. Głowa dziecka stanowi prawie połowę długości całego jego ciała. Twoje dziecko waży około 8 g. Można je porównać do dorodnej limonki.

fot. Ula Bugaeva

Ciało malucha powoli zaczyna się prostować, a jego twarz powoli kształtuje się tak, żeby przypominać twarz niemowlęcia. Oczka przesuwają się do przodu, a w nosie wykształcają się nozdrza. W 11 tygodniu ciąży dziecko umie nawet pokazywać język!

To niesamowite, ale twój maluszek ma już... niepowtarzalne linie papilarne! Kształtują się także mieszki włosowe. Wątroba rozpoczęła produkcję krwi dziecka - dopiero na późniejszym etapie tę funkcję przejmie szpik kostny.

Serce dziecka przypomina już serce noworodka - oczywiście pod względem budowy, bo jest przecież od niego wielokrotnie mniejsze. W 11 tygodniu ciąży wstępnie kształtują się małżowiny uszne, a także struny głosowe.

fot. Adobe Stock /Tak wygląda płód w 11 tygodniu ciąży

Twój brzuch prawdopodobnie zaczyna nieco wystawać (chociaż nadal wyglądasz raczej jakbyś się przejadła, niż jak kobieta w ciąży). Jeśli nawet jesteś nadal płaska jak deska, pewnie i tak czujesz, że twoje spodnie ledwo się dopinają. Warto kupić już ciążowy model.

Winę za to, jak również za wzdęcia, beknięcia i... odchodzące gazy ponosi hormon ciąży - progesteron. Progesteron rozluźnia mięśnie gładkie (z przewodem pokarmowym włącznie) spowalniając trawienie, a tym samym dając krwi więcej czasu na zaabsorbowanie składników odżywczych i przekazanie ich twojemu dziecku.

Co może dziać się jeszcze z twoim organizmem w 11 tygodniu ciąży? Jeśli wcześniej nie odczuwałaś częstszej potrzeby korzystania z toalety, z pewnością będzie tak w tym tygodniu.

Twoje nerki produkują teraz większą ilość moczu, a dodatkowo na pęcherz uciska powiększająca się macica. Pomimo tego, powinnaś starać się przyjmować coraz więcej płynów.

11 tydzień ciąży to kulminacja ciążowych zachcianek. U niektórych kobiet wyglądają one zupełnie stereotypowo: kiszone ogórki lub śledzie. U innych... lekko obrzydliwie: kiełbasa z masłem orzechowym albo czekolada z majonezem. Jeszcze u innych, całkiem dziwacznie: papier albo piasek.

Nie martw się, nie oszalałaś. Nawet jeśli twoje kulinarne pragnienia są co najmniej dziwne. Część pań ma w ciąży autentyczną ochotę na produkty, które do jedzenia zupełnie się nie nadają. To wszystko zupełnie mieści się w ciążowej normie!

Jeśli przez pierwsze tygodnie ciąży dokuczały ci poranne mdłości, mogłaś do tej pory raczej schudnąć niż przytyć. Staraj się tym nie martwić; większość kobiet przybiera na wadze tylko około 1,5 kg w czasie pierwszego trymestru. Jeśli cię to niepokoi, porozmawiaj z lekarzem. Przez całą ciążę kobiety przybierają średnio 12 kg.

Poddaj się ciążowym zachciankom pod warunkiem, że będziesz unikać potraw, które mogą szkodzić twojemu dziecku - np. serów pleśniowych czy surowego mięsa. Jeśli dokucza ci zgaga, odstaw ostre potrawy i sosy.

Pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży należy wykonać pierwsze USG genetyczne. Jest to badanie obowiązkowe i refundowane. To tzw. test przezierności karkowej, który pozwala z wysokim prawdopodobieństwem ocenić podczas badania USG, czy dziecko może mieć np. zespół Downa.

Najważniejszym markerem jest tutaj wspomniana przezierność karku, czyli ilość płynu zgromadzonego za główką płodu. Innym czynnikiem jest brak (albo obecność) kości nosowej, a także przepływ przez przewód żylny oraz zastawkę trójdzielną w sercu.

To badanie genetyczne ma czułość około 80%, dlatego jego negatywny wynik nie oznacza automatycznie, że dziecko z pewnością urodzi się chore. Należy wtedy we współpracy z lekarzem prowadzącym zadbać o wykonanie innych badań genetycznych.

Dr n. med. ginekolog-położnik Ewa Kurowska: 10 i 11 tydzień ciąży

Ból i zawroty głowy - najczęściej mają one związek ze zmianami ciśnienia oraz działaniem hormonów. Najlepszym lekiem jest odpoczynek, a jeśli nie czujesz poprawy, sięgnij po środek z paracetamolem. Jeśli bóle są wyjątkowo częste, powiedz o nich lekarzowi. Być może będziesz potrzebować silniejszych środków.

- najczęściej mają one związek ze zmianami ciśnienia oraz działaniem hormonów. Najlepszym lekiem jest odpoczynek, a jeśli nie czujesz poprawy, sięgnij po środek z paracetamolem. Jeśli bóle są wyjątkowo częste, powiedz o nich lekarzowi. Być może będziesz potrzebować silniejszych środków. Zwiększona wrażliwość na zapachy - jako jedne z najczęstszych zapachów określanych przez ciężarne mianem uciążliwych uważa się dym papierosowy oraz perfumy.

- jako jedne z najczęstszych zapachów określanych przez ciężarne mianem uciążliwych uważa się dym papierosowy oraz perfumy. Tkliwość piersi - zapewne zauważyłaś, że stały się pełniejsze. Zarówno sutki jak i cała skóra mogą być bardziej wrażliwe na dotyk. Nieelastyczny, koronkowy biustonosz zamień na wygodniejszy z bawełny.

