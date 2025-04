Twoje dziecko wygląda wreszcie jak maleńki człowieczek. Gdyby bardzo dokładnie go obejrzeć, z pewnością udałoby się dojrzeć wszystkie struktury i narządy. Każdy z nich jest bowiem wykształcony, ale teraz będzie następował ich dalszy rozwój i doskonalenie poszczególnych funkcji.

Na tym etapie dostarczaniem maluchowi składników odżywczych zajmuje się już łożysko. Dziecko będzie więc otrzymywać ich o wiele więcej, co przyczyni się do znacznie szybszego wzrostu.

10 tydzień ciąży to 3 miesiąc ciąży, trwa 1 trymestr.

Twoje dziecko wielkością przypomina śliwkę węgierkę, mierzy około 30 mm, a ciężar jego ciała dochodzi do 5 g.

Na pewno zauważyłaś, że na skórze uwidoczniły się żyły, przecinające w różnych kierunkach piersi i brzuch. Są być może jeszcze bardziej widoczne, jeśli masz jasną karnację, ale i kobiety o ciemniejszej karnacji mogą je zauważyć.

To efekt rozszerzonej siatki żył, które transportują zwiększone ilości krwi potrzebne do wyżywienia płodu. W czasie ciąży objętość krwi w ciele kobiety zwiększa się od 20% do 40%. Kiedy urodzi się dziecko (i skończysz karmić piersią), te widoczne pod skórą żyły znikną bez śladu.

Twoja macica ma teraz wielkość dojrzałego grejpfruta. W 10 tygodniu ciąży brzuch ciążowy nie jest jeszcze widoczny, dlatego wciąż nie widać twojego odmiennego stanu. Ten proces nieco inaczej przebiega u kobiet, które już rodziły - ich mięśnie brzucha są bardziej rozciągnięte, przez co szybciej widać ciążę.

Uważaj! Na tym etapie ciąży wiele pań doświadcza zawrotów głowy, szczególnie przy zmianie pozycji. Czasem - wprost przeciwnie - przy zbyt długim przebywaniu w tej samej pozie. To właśnie dlatego niebezpieczne bywa nie tylko gwałtowne wstawanie, ale również czekanie w sklepowej kolejce.

Korzystaj zatem z uprzejmości osób, które ustępują ci miejsca w autobusie czy przepuszczają w kolejce do kasy. Dbasz w ten sposób o swój najcenniejszy skarb.

Twoje maleństwo rzeczywiście nabiera ludzkich kształtów. Formują się kości i chrząstki, a małe bruzdy na nogach przeobrażają się w kolana i kostki. Ramiona - razem z łokciami - już mogą się zginać.

Pod dziąsłami formują się zęby. Na dokładnych zdjęciach płodu można dostrzec nos, usta i zamknięte powieki, dziecko zatem wygląda jakby smacznie spało.

fot. Adobe Stock /Tak wygląda płód w 10 tygodniu ciąży

Żołądek wytwarza soki trawienne, pęcherzyk żółciowy żółć, nerki produkują coraz większe ilości moczu, a jeśli twoje dziecko jest chłopcem, jego organizm produkuje testosteron. Niewiarygodne!

Narządy i inne struktury są już gotowe, ale organizm twojego malucha intensywnie pracuje teraz nad ich doskonaleniem.

Ponieważ płód jest nadal zwinięty wygodnie w macicy, trudno zmierzyć jego dokładną długość razem z nogami. Dlatego specjaliści posługują się miarą od głowy do pośladków. Twoje dziecko mierzy od 25 mm do około 30 mm.

Rozpoczyna się etap najintensywniejszego wzrostu. Teraz twoja pociecha będzie przybierać na wadze naprawdę błyskawicznie!

Funkcję odżywiania malucha stopniowo przejmuje łożysko. To właśnie dzięki temu ma on możliwość rosnąć teraz tak szybko - pęcherzyk żółtkowy nie był w stanie dostarczać zarodkowi aż tyle tlenu i substancji odżywczych.

Niektóre dzieci już w 10 tygodniu ciąży zaczynają połykać otaczający je płyn owodniowy, co stanowi pierwszą stymulację dla układu oddechowego oraz pokarmowego. U niektórych maluchów pojawiają się też zalążki paznokci.

Dr n. med. ginekolog-położnik Ewa Kurowska: 10 i 11 tydzień ciąży

Już teraz uprzedzamy - między 12. a 16. tygodniem ciąży powinnaś pójść na drugą wizytę do lekarza. Lekarz może przeprowadzić badanie USG, co pozwoli ci zobaczyć twoje dziecko po raz pierwszy (albo po raz kolejny). Lekarz może użyć dopplera, aby wysłuchać bicia serca maleństwa.

Wyraźnie wzrasta zapotrzebowanie twojego dziecka na wapń, dlatego staraj się dbać o jego poziom: jedz jogurty naturalne, migdały, orzechy, brokuły, fasolę, pij dużo mleka.

Porozmawiacie też o pierwszych ruchach płodu odczuwanych przez matkę. Mogą pojawić się już nawet między 13. a 16. tygodniem ciąży, a kobiety opisują je często jako trzepotanie motyli w brzuchu.

Przy pierwszej ciąży często trzeba na nie poczekać znacznie dłużej, czasem do półmetka. Łatwo też pomylić je z niestrawnością lub perystaltyką jelit.

Mimo że jesteś w ciąży, możesz nadal wykonywać niektóre ćwiczenia, aby pozostać w formie. Najlepiej porozmawiaj z lekarzem, jakie formy aktywności są dla ciebie najbardziej wskazane.

Większość lekarzy zaleca spacery i pływanie, ponieważ te ćwiczenia nie narażają cię na wstrząsy i możesz stosować je przez całą ciążę. Pływanie jest dodatkowo zbawienne dla kręgosłupa, który jest teraz wyjątkowo obciążony.

W 10 tygodniu ciąży możesz doświadczyć niezbyt przyjemnych objawów. Nie są one jednak groźne dla zdrowia twojego i twojego dziecka. Należą do nich:

wzdęcia,

zaparcia,

bóle podbrzusza.

O tych ostatnich poinformuj lekarza podczas wizyty. Być może zdecyduje o zastosowaniu rozkurczowych leków bez recepty.

Wciąż mogą towarzyszyć ci także nudności. Zobacz, jak się z nimi uporać:

