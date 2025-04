1 i 2 tydzień ciąży to ostatni moment, kiedy... tak naprawdę jeszcze w ciąży nie jesteś. Brzmi nielogicznie? Tylko pozornie!

1 i 2 tydzień ciąży to początek 1 miesiąca I trymestru ciąży, o której... jeszcze nie wiesz. Teraz masz okres: błona śluzowa twojej macicy złuszcza się, razem z niezapłodnionym jajeczkiem z poprzedniego miesiąca. Zaczyna się nowy cykl, który będzie jednocześnie początkiem twojej ciąży.

Przeciętna ciąża trwa 280 dni. Mówi się o 40 tygodniach ciąży lub - ogólnikowo - 9 miesiącach. 1 i 2 tydzień ciąży funkcjonuje umownie.

To może wydawać się dziwaczne, ale ciąża jest liczona od tygodnia, w którym nie miałaś jeszcze owulacji i żadne jajeczko nie zostało zapłodnione. Dzieje się tak za każdym razem, bowiem kiedy kobieta ma okres, jej organizm przygotowuje się do zapłodnienia. Niezwykle trudno dokładnie określić, w którym dniu nastąpiło zapłodnienie.Trzeba było więc ustalić umowną granicę właśnie w taki sposób.

Kiedy wykonać test ciążowy?

Kupiony w aptece test ciążowy jest w stanie wykryć wczesną ciążę nawet w dniu spodziewanej miesiączki, ale jest małe prawdopodobieństwo, że pokaże wynik pozytywny. Warto odczekać kilka dni, a najlepiej tydzień od dnia, w którym powinna wystąpić menstruacja.

Test ciążowy wykrywa w moczu obecność gonadotropiny kosmówkowej beta-hCG. Organizm zaczyna ją produkować między 7 a 10 dniem od zapłodnienia, a jego ilość rośnie szybko przez pierwsze 2-3 miesiące ciąży. Z dnia na dzień jego wartość może bardzo się zmienić.

W rzeczywistości właśnie zaczął ci się okres i możesz myśleć o zajściu w ciążę. Kiedy próbujesz począć dziecko, owulacja jest najważniejszą rzeczą, którą musisz zrozumieć. Owulacja pojawia się, kiedy dojrzałe jajeczko jest uwolnione z jajnika, przechodzi przez jajowód i jest gotowe do zapłodnienia.

Wyściółka macicy robi się grubsza, aby przygotować się na przyjęcie zapłodnionego jajeczka. Jeśli zapłodnienie nie nastąpi, wyściółka macicy złuszczy się, co oznacza, że będziesz miała okres.

W 1 i 2 tygodniu ciąży żadna kobieta nie wie jeszcze o tym, że będzie mieć dziecko. Da się je wyliczyć jedynie wstecz.

Najważniejsze jest utrzymanie zdrowej wagi ciała, zbilansowana dieta, przyjmowanie witamin i kwasu foliowego. Najlepiej zaopatrzyć się w suplement diety, który jest przeznaczony dla przyszłych mam.

Powinnaś również wystrzegać się kofeiny, nikotyny i alkoholu. Zerknij także na składy stosowanych przez siebie kosmetyków, zarówno tych pielęgnacyjnych, jak i kolorowych.

fot. Ula Bugaeva

Nawet produkty ujędrniające przeznaczone dla kobiet w ciąży mogą zawierać szkodliwe substancje. Tyczy się to np. Poliakrylamidu (w INCI: Poliacrylate). Na jakie substancje należy uważać, jak wpływają na płodność oraz rozwój małego człowieka, tłumaczymy w tekście o kosmetykach zakazanych w ciąży.

Dr n. med. ginekolog-położnik Ewa Kurowska: 1 i 2 tydzień ciąży

Najważniejszą rzeczą, którą teraz możesz zrobić, to postępować tak, jakbyś już wiedziała, że jesteś w ciąży. Zanim wykonasz test ciążowy i dowiesz się, że jajeczko zostało zapłodnione, mogą minąć tygodnie, dlatego takie postępowanie uchroni ciebie i twoje przyszłe dziecko przed wszystkim, co może powodować problemy.

Pierwszy trymestr ciąży to czas, w którym należy zachować szczególną ostrożność - twój organizm zadecyduje, czy podoła ciąży, czy też nie.

Jeśli leczysz się hormonalnie (np. niedoczynność tarczycy), cierpisz na przewlekłe choroby (np. depresja) lub przypadłości związane z układem rozrodczym (np. zespół policystycznych jajników), poinformuj lekarza i skonsultuj swoje wyniki.

Normy dla kobiet w ciąży (np. poziom TSH) różnią się od norm uznawanych za typowe. Jeśli bierzesz jakieś lekarstwa, zapytaj swojego lekarza, czy są one bezpieczne w okresie ciąży. Może będzie trzeba je zmienić?

fot. Ula Bugaeva

Skierowania na badania powinnaś otrzymać od lekarza, nawet jeśli w ciąży nie jesteś, a planujesz być. Upomnij się o nie!

Zerknij też, jakie badania są przypisane konkretnemu tygodniowi ciąży. Warto też odwiedzić stomatologa, abyś nie musiała w ciąży leczyć próchnicy.

Jak mówią psychologowie - ciąża zaczyna się w głowie. Wiele par boryka się ze stresem związanym z niemożnością zajścia w ciążę lub zetknęło się z utratą ciąży i mają trudności w poczęciu potomka.

Czy można wpłynąć na płodność i sprawić, że ciąża przebiegnie pomyślnie aż do szczęśliwego rozwiązania?

Na Zachodzie popularne są rozwiązania aranżacji mieszkania zgodnie z chińską praktyką feng shui, czyli wprowadzenie harmonii do sypialni i odpowiednie ustawienie mebli tak, aby mieć nawet wpływ na... płeć dziecka.

Sceptycy jednak będą optować za innymi, raczej medycznymi rozwiązaniami - bezsprzecznie warto skupić się na zdrowej, bogatej w witaminy diecie, która powinna być różnorodna i kolorowa.

Odżywianie jest kluczem do sukcesu! Kobiety z niedowagą, jak i z nadwagą, mogą mieć problemy z zajściem w ciążę.

Z kolei mężczyźni narażeni na permanentny stres oraz prowadzący siedzący tryb życia mają mniejsze szanse na spłodzenie dziecka. Koniecznie - jako para przyszłych rodziców - porzućcie nałogi i używki.

fot. Ula Bugaeva

Styl życia i sposób odżywiania są bardzo istotne, ale nawet najzdrowsze podejście może nie skutkować zajściem w ciążę - pamiętaj, że głównym wyznacznikiem płodności jest wiek.

Warto na wstępie zaznaczyć, że ciąża nie jest przeciwwskazaniem do uprawiania sportu. Jest wręcz zalecana. Co prawda 1 i 2 tydzień ciąży to czas menstruacji, podczas którego wiele kobiet rezygnuje ze sportu ze względu na ból miesiączkowy.

Podczas ciąży ruch jest wskazany - można uprawiać mniej wysiłkowe dyscypliny czy uczęszczać na zajęcia dla kobiet ciężarnych. Uwaga: koniecznie należy uprzedzić prowadzącego zajęcia o fakcie, że jesteś w ciąży (kiedy już zostanie ona oczywiście potwierdzona, czyli mówimy o ok. 8 tygodniu ciąży).

fot: Adobe Stock

Ciężarne powinny wystrzegać się ćwiczeń obciążających mięśnie brzucha, a mogą nieświadomie zaszkodzić dziecku poprzez wykonywanie na ćwiczeniach ruchów, do których były przyzwyczajone jako nieciężarne.

Rzuć palenie, zdrowo się odżywiaj, zapewnij sobie optymalną dawkę ruchu. No i... nie myśl za dużo o tym, jak bardzo chciałabyś zajść w ciążę. To właśnie gwarancja sukcesu!

fot. Ula Bugaeva

Ginekolodzy twierdzą, że dziecko najłatwiej począć na urlopie, bez kalendarza w ręku ;-) Warto więc porzucić żmudne wyliczenia i po prostu cieszyć się sobą.

