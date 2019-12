Opryszczka w ciąży wargowa i genitalna: leczenie, domowe sposoby

fot. Adobe Stock

Wargowa opryszczka w ciąży (jeśli nie jest twoją pierwszą w życiu) nie powinna cię martwić. Dla dziecka jest niebezpieczna genitalna opryszczka spowodowana wirusem HSV-2.

Jeśli jesteś w ciąży wiedz, że twój organizm pracuje na najwyższych obrotach, by zapewnić dziecku wszystko co najlepsze. W zależności od trymestru możesz czuć osłabienie i spadek formy - jesteś podatna na np. opryszczkę. Czy jest groźna?

Opryszczka na ustach nie jest groźna, ale powinnaś powiadomić o niej lekarza zwłaszcza, jeśli trudno jej się pozbyć lub często nawraca. Wirus HSV jest jednym z najpowszechniej występujących wirusów: wargową opryszczkę wywołuje jego postać HSV-1. Kiedy powinnaś się niepokoić?

Jest niemal pewne, że znajdujesz się w 90% populacji i nawet jeśli nie pamiętasz, masz na koncie doświadczenie z opryszczką. Warto sobie to przypomnieć i odnotować, czy w ciąży nie masz jej po raz pierwszy.

Pierwsza opryszczka w ciąży to tzw. pierwotna infekcja i organizm musi się z nią zmierzyć, dlatego konieczne jest leczenie i nie możesz tego zaniedbać.

Jeśli nie masz uczulenia na żaden z poniżej wymienionych produktów, możesz próbować domowych sposobów na opryszczkę w ciąży:

Czosnek. Wystarczy pocierać swędzące lub piekące miejsce wokół ust plasterkiem świeżego czosnku. Uważaj na podrażnienie! Cebula. Też działa przeciwbakteryjnie, a dodatkowo też przeciwwirusowo. Jest jednak nieco łagodniejsza od czosnku. Miejsce, gdzie wystąpiło zimno wargowe smaruj jej sokiem. Miód. Regularne smarowanie opryszczki powinno ograniczyć rozprzestrzenianie się stanu zapalnego i przynieść ulgę. Skonsultuj z lekarzem, czy możesz zastosować bardzo skuteczny miód manuka. Aloes. Zainfekowane miejsce pocieraj miąższem z aloesu tak często, jak to możliwe. Olejek z drzewa herbacianego. Podobnie jak w przypadku np. trądziku, warto smarować chore miejsce olejkiem z drzewa herbacianego. Przyspiesza on proces regeneracji skóry i gojenia się ran.

Nie musisz stosować jedynie domowych sposobów na leczenie opryszczki wargowej w ciąży, bo miejscowe plasterki na opryszczkę są dozwolone, a raczej - nie wykazano, aby w jakikolwiek negatywny sposób oddziaływały na dziecko.

Wirus opryszczki kiedy raz zaatakuje, zostaje z nami na całe życie i powraca np. kiedy poczęstujemy się obiadem koleżanki jedząc jej łyżką czy podczas pocałunku. Dlaczego zatem lekarze niekiedy biją na alarm a w sieci znajdujemy masę artykułów ostrzegających przed opryszczką w ciąży?

Groźną opryszczką w ciąży jest opryszczka genitalna wywołana przez wirus HSV-2. Może on zostać przekazany dziecku podczas porodu. Nawet jeśli jest to zakażenie nawrotowe, to konieczna jest wizyta u lekarza który zaleci leczenie acyklowirem, zwłaszcza w I i II trymestrze ciąży.

Do zakażenia opryszczką genitalną dochodzi najczęściej w wieku 14-29 lat. Szacuje się, że 15-30% ok. 25 roku życia populacji ma przeciwciała. Wirusem HSV może występować u ok. 20% kobiet w ciąży, wśród nich ok. 2% infekcji to pierwsze zakażenia opryszczką w ciąży i jest to niebezpieczne.

Czy opryszczka genitalna jest wskazaniem do cesarskiego cięcia? I tak, i nie.

Istnieje 10-procentowe ryzyko zakażenia dziecka wirusem opryszczki w trakcie porodu, więc jest ono stosunkowo niskie, a raczej - niewystarczające, by z tego powodu dokonać cesarki.

Jednak jeśli w III trymestrze ciąży opryszczka wykazuje bardzo nasilone objawy, odczuwasz swędzenie, drażnienie, a pęcherzyk jest widoczny i nie chce zniknąć, wówczas lekarz może podjąć decyzję o wykonaniu cesarskiego cięcia.

Niezdiagnozowana, zbagatelizowana i nieleczona opryszczka w ciąży to śmiertelne zagrożenie dla dziecka. Bez leczenia umiera 50-80% zakażonych dzieci. Zakażenie płodu w dwóch pierwszych trymestrach ciąży grozi zaburzeniami rozwojowymi dziecka lub poronieniem.

Zakażenie płodu w III trymestrze ciąży może prowadzić do porodu przedwczesnego. Gdy wirus dostanie się do krwi płodu, uszkadza centralny układ nerwowy dziecka, narządy wewnętrzne, a nawet doprowadzić do śmierci.

