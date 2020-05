Opalanie w ciąży - czy w ciąży można się opalać lub korzystać z solarium

fot. Adobe Stock

Opalanie w ciąży nie jest zabronione, o ile zadbasz o ochronę przeciwsłoneczną i nie będziesz spędzać na słońcu kilku godzin w trakcie upałów. Łatwo wtedy o odwodnienie, a nawet omdlenie. A więc czy w ciąży można się opalać - tak, ale podpowiadamy jak być opaloną w ciąży bez stresu.

Spis treści:

Czy w ciąży można się opalać? Tak, jeśli potrafisz zachować umiar. Wszystko, co potencjalnie niebezpieczne dla przyszłej mamy, jest też zagrożeniem dla dziecka. Skóra piersi przyszłej mamy jest bardziej przekrwiona, wrażliwa, zatem ryzyko poparzeń jest większe i unikaj ich eksponowania w pełnym słońcu. W trakcie takiego słonecznego seansu organizm się odwadnia, a to wiąże się z wysokim ryzykiem zdrowotnym - może dojść do zasłabnięcia i omdlenia.

Podczas ciąży wiele kobiet skarży się na opuchnięte stopy - opalanie w ciąży może wzmagać ten dyskomfort. Większość czasu spędzaj pod parasolem lub w cieniu - nie dopuść też do poparzeń słonecznych, zakrywaj brzuch, a w swojej podręcznej torbie na plażę miej:

butelkę wody,

wodę termalną,

krem z filtrem SPF 50 (najlepiej mineralny),

wachlarz.

Kiedy opalanie w ciąży jest wysoce niewskazane

Zdecydowanie opalanie nie jest zalecane kobietom, które cierpią na nadciśnienie w ciąży. Pod wpływem wysokiej temperatury u ciężarnej rozszerzają się naczynia krwionośne, zatem długie przebywanie na słońcu może skutkować pojawieniem się pajączków na skórze lub nawet krwawieniem z dróg rodnych. Szczególnie warto zrezygnować z opalania w I trymestrze ciąży, z uwagi na wyższe ryzyko poronienia lub przedwczesnego porodu, które może być skutkiem odwodnienia.

W solarium ryzyko odwodnienia jest mniejsze, niż w trakcie opalania w ciąży na plaży. Brak jednoznacznych wyników badań potwierdzających szkodliwe działanie solarium na płód, podobnie jak w przypadku wielu innych dyskusyjnych zabiegów, jak, np. farbowania włosów lub robienia hybrydy w ciąży.

Słowem klucz jest umiar: nie ma żadnej gwarancji, że solarium jest bezpieczne, więc nie należy przesadzać z wizytami. Moc lamp nie powinna być zbyt wysoka, a czas opalania nie może być dłuższy niż 5 minut.

Kiedy solarium w ciąży jest niewskazane

Zakazane jest jedynie opalanie się w solarium w I trymestrze ciąży, ponieważ promienie UV mogą obniżać wchłanianie się kwasu foliowego , który jest bardzo potrzebny, zwłaszcza na początku ciąży.

Przyszłe mamy powinny zrezygnować z opalania w ciąży w solarium, jeśli borykają się z nadciśnieniem w ciąży. Ciepło emitowane przez lampy je podnosi, a w efekcie może dojść do odklejenia się łożyska i niedotlenienia dziecka.

Chodzi ci po głowie sztuczna opalenizna w postaci samoopalaczy i kosmetyków brązujących? Dotychczas najczęściej rozważano takie kwestie, jak słońce w ciąży, ciąża a solarium czy ciąża a opalanie - pomijając ważny aspekt, jakim jest prawdziwy boom na profesjonalne opalanie natryskowe w gabinetach oraz na stosowanie samoopalaczy w domu.

Opalanie natryskowe w ciąży jest przeciwwskazane z uwagi na brak badań zaprzeczających jego szkodliwości. W składzie preparatów do tego przeznaczonych jest szereg substancji chemicznych, a ciężarne powinny unikać wszelkiego rodzaju chemikaliów o działaniu toksycznym.

Wdychanie oparów przy wykonywanym opalaniu natryskowym w ciąży jest nieuniknione, a więc trafiają one do organizmu kobiety. Jeśli bardzo ci zależy na jednorazowym opalaniu natryskowym w ciąży, np. z okazji wesela, skonsultuj swoje obawy z gabinetem i zrewiduj skład kosmetyku.

Samoopalacz w ciąży

Wbrew powszechnej opinii o jego powierzchownym działaniu, samoopalacz w ciąży jest zakazany i może wyrządzić krzywdę, jeśli zawiera w składzie dihydroaceton (Dihydroxyacetone, w skrócie DHA), czyli związek organiczny, który przyczynia się do powstawania pięknego odcienia brązu na skórze.

DHA jako substancja i jej działanie jest bezpieczna. Problemem jest rozkładanie się DHA na formaldehyd w środowisku wodnym, pod wpływem temperatury i czasu. Niestety, nie możemy być do końca pewne, czy w naszym balsamie doszło do rozkładu. Mimo, że stężenie DHA w kosmetykach jest niewielkie, to fakt, że smarujemy nim całe ciało (powierzchnia wchłaniania jest duża) powinno nam dać do myślenia. Póki co bezpiecznym odpowiednikiem DHA jest erytruloza - czytamy w artykule o kosmetykach zakazanych w ciąży Małgorzaty Machnickiej, specjalistki działu Uroda.

nie ma badań potwierdzających tę teorię. Stosowanie samoopalacza w ciąży jest ryzykowne i jeśli możesz - zaniechaj używania kosmetyków brązujących na rzecz np. Wielu naukowców uważa, że cząsteczki DHA są zbyt duże, aby przeniknąć do krwi mamy i dziecka, ale jak w przypadku licznych zabiegów i kosmetyków -. Stosowanie samoopalacza w ciąży jest ryzykowne i jeśli możesz - zaniechaj używania kosmetyków brązujących na rzecz np. rajstop w spreju lub koloryzujących kremów CC do ciała.

Artykuł na podstawie tekstu autorstwa Katarzyny Zwadroń. Pierwotnie opublikowany 27.06.2007. Konsultacja: dr Renata Jaczyńska, ginekolog położnik, Klinika Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka

