Naprotechnologia - co to jest i na czym polega?

fot. Adobe Stock

Termin „NaProTechnology”, czyli Natural Procreative Technology oznacza technologię naturalnej prokreacji.

Spis treści:

Naprotechnologia to metoda diagnostyki oraz leczenia ginekologicznego i prokreacyjnego, ściśle zharmonizowana z naturalnym cyklem płodności kobiety. Polega na opieraniu się na naturalnych sposobach wyznaczania owulacji - obserwowaniu śluzu czy długości cyklu miesiączkowego.

To jedna z metod leczenia niepłodności, alternatywa dla tzw. rozrodu wspomaganego, jakim jest np. zapłodnienie in vitro. Możemy spotkać się także z opiniami, że naprotechnologia nie jest metodą leczenia, a metodą diagnostyki niepłodności. Niektórzy uważają, że naprotechnologia nie pomoże we wszystkich przypadkach.

Twórcą naprotechnologii jest prof. Thomas Hilgers. To on wymyślił metodę obserwacji cyklu miesięcznego w oparciu o model Creightona. Dzięki temu u swoich pacjentek mógł stwierdzić ewentualne przyczyny niepłodności, a następnie zacząć je leczyć.

Naprotechnologia dopuszcza:

leczenie hormonalne,

zabiegi chirurgiczne,

obserwację śluzu (wydzieliny pochwowej),

obserwację plamień miesiączkowych oraz ich intensywność.

Każda kobieta decydująca się na leczenie naprotechnologią otrzymuje tabelki do uzupełnienia, w których zaznacza tzw. biomarkery, czyli:

wygląd wydzielin pochwowych,

owulację,

długość trwania cyklu miesiączkowego.

Na początku leczenia naprotechnologicznego lekarz zleca wiele badań. Są to:

USG,

histeroskopia,

laparoskopia diagnostyczna i zabiegowa,

chirurgia rekonstrukcyjna w obrębie miednicy mniejszej,

histerosalpingografia (badanie drożności jajowodów),

badanie parametrów nasienia.

Zadaniem naprotechnologii jest wyeliminowanie czynników wywołujących problemy z poczęciem. Czynnikami tymi są m.in.:

endometrioza,

PCOS, czyli zespół policystycznych jajników,

niedrożność jajowodów,

zrosty,

zaburzenia hormonalne.

Naprotechnologia skuteczna jest też w przypadku:

poronień nawykowych,

zespołu napięcia przedmiesiączkowego,

zaburzeń cyklu miesiączkowego,

depresji poporodowych,

nawracających torbieli jajnikowych.

Model Creightona to system obserwacji cyklu. Może być on używany zarówno przez pary pragnące poczęcia dziecka, jak i pary planujące odłożenie bądź uniknięcie poczęcia. Model Creightona to narzędzie do monitorowania zdrowia ginekologicznego i prokreacyjnego kobiet.

Dzięki codziennym obserwacjom i zapisywaniu ich wyniku w karcie obserwacji, kobieta poznaje swój naturalny cykl i rozpoznaje fazy płodności i niepłodności.

Ważna jest:

długość cyklu menstruacyjnego,

długość fazy przed- i poowulacyjnej,

występowanie dnia owulacji,

ilość i jakość śluzu szyjkowego,

zmienność występowania krwawienia,

obecność plamienia przedmenstruacyjnego oraz brązowego lub czarnego plamienia na końcu krwawienia menstruacyjnego.

Leczenie naprotechnologiczne zaczyna się od obserwacji cyklu kobiety, która jest oparta na modelu Creightona. Pacjentka lub para uczestniczy w spotkaniach z instruktorem modelu Creightona.

Wspólnie uczą się obserwacji cyklu miesięcznego i zapisywania poszczególnych objawów (biomarkerów) na kartach obserwacji. Już na tym etapie nauczyciele modelu Creightona mogą zauważyć pewne nieprawidłowości w cyklu kobiety, przez które para może mieć problemy z zajściem w ciążę.

Następnie para trafia do lekarza, który zbiera dokładny wywiad (zarówno na temat kobiety, jak i mężczyzny), analizuje kartę obserwacji cyklu kobiety, a następnie przeprowadza rzetelną diagnostykę laboratoryjną, obrazową czy laparoskopową.

Po rozpoznaniu przyczyn zaburzeń, lekarz zaleca leczenie zachowawcze, precyzyjne leczenie hormonalne bądź chirurgiczne (laparoskopowe lub klasyczną laparotomię).

Pacjenci dzielą się na dwie grupy: zwolenników naprotechnologii oraz zwolenników in vitro. Tych dwóch metod nie da się jednak porównać i stwierdzić, która jest lepsza. Obie mają inne zadania i cele. Warto też wiedzieć, że naprotechnologia nie pomoże każdej parze, a zapłodnienie in vitro to dla wielu już ostateczność.

Tekst został opublikowany przez Magdalenę Bury 05.04.2019 na podstawie artykułu pierwotnie opublikowanego 25.10.2013.