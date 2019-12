Hybryda w ciąży - jak wykonywać, by była bezpieczna

fot. Adobe Stock

Jeśli lubisz błyszczące i zadbane paznokcie i nie chcesz rezygnować z manicure hybrydowego w ciąży, mamy dobrą wiadomość - nie musisz tego robić. Hybryda w ciąży nie należy do zabiegów zakazanych. Wątpliwy i potencjalnie groźny może być sposób wykonania zabiegu, a nie on sam w sobie.

Hybryda w ciąży jest bezpieczna, jeśli jest wykonywana we właściwy sposób, ale nie oznacza to, że jest zdrowa. Zachowaj rozsądek i przeczytaj, na co musisz uważać i zwracać uwagę, by nie zaszkodzić dziecku.

Aceton w ciąży

Nie ma badań, aby sam aceton wpływał negatywnie na kobietę w ciąży. Nie penetruje on płytki paznokci przy tak krótkim kontakcie. Problem stanowi zapach acetonu, który jest nieprzyjemny i może podrażnić błony śluzowe. Dodatkowo kobiety w ciąży mogą na niego źle reagować i stąd przeświadczenie, że aceton szkodzi w ciąży.

Aceton jest chemiczną substancją i nie stosuj go często lub wykonuj manicure hybrydowy w ciąży w wietrzonym pomieszczeniu lub z wykorzystaniem urządzenia wchłaniającego ten zapach. Lepiej usuwać lakier hybrydowy przy użyciu frezarki - musi to być wykonane profesjonalnie i sumiennie.

Lakier hybrydowy w ciąży

Lakier hybrydowy sam w sobie nie jest zagrożeniem - tak jak wspomniałyśmy, nawet zdejmowanie go przy pomocy acetonu nie stanowi takiego ryzyka dla ciąży, jak się do tej pory wydawało - nie ma badań potwierdzających jego szkodliwość.

Niemniej jednak w wyniku zmian hormonalnych, hybryda w ciąży może nie trzymać się na paznokciach lub nawet wywołać uczulenie. Istnieją na rynku lakiery hybrydowe przeznaczone dla kobiet, które z powodu chorób tarczycy nie mogą korzystać ze standardowej ofert salonów. Zapytaj o nie!

Pamiętaj, że zasada nieszkodliwości nie dotyczy paznokci akrylowych czy żelowych: nie są one zalecane w ciąży i podczas karmienia piersią z powodu substancji chemicznych, które są w nich zawarte i wnikają w płytkę. Zapach akrylu również jest szkodliwy i przyszła mama nie powinna go wdychać.

Lampa do hybryd UV

Korzystanie ze światła UV (solarium) jest absolutnie zakazane w ciąży, dlatego wątpliwości budzi też lampa UV. Podczas robienia manicure lampa do hybrydy używana jest kilka razy przez około 30 sekund, dlatego nie stanowi zagrożenia dla zdrowia dziecka, choć częste naświetlania na pewno nie służą skórze dłoni.

Pozornie nieszkodliwe dawki promieniowania UV mogą dać efekt skumulowanego działania i dotyczy to nie tylko osób z nadwrażliwością na słońce. Taką nadwrażliwość można mieć w genach, ale może ją wywołać wiele innych czynników, np. przyjmowanie niektórych leków lub suplementów, a także nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV.

Promienie UV z lamp do manicure powodują uszkodzenia DNA komórek skóry i kolagenu, przyspieszają ich starzenie i zwiększają ryzyko raka skóry.

Cążki, pilniki, wycinanie skórek w ciąży

Podczas wykonywania hybrydy w ciąży większość kobiet decyduje się na wycinanie i opracowanie skórek. Bezpieczniej jest je odsuwać patyczkiem, bo może dojść do zakażenia, jeśli kosmetyczka nie przestrzega zasad higieny i narzędzia pracy nie są sterylizowane. To nie jedyne zagrożenia związane z hybrydą - odwiedzaj tylko sprawdzone miejsca.

U kosmetyczki można zarazić się wieloma chorobami: grzybicznymi, wirusowymi i bateryjnymi, np. gronkowcem złocistym lub gronkowcem skórnym. Weź pod uwagę, że każde skaleczenie jest potencjalnym niebezpieczeństwem i może prowadzić to zakażenia wirusem HIV czy WZW typu B lub C (doprowadzą do tego brudne nożyczki i cążki).

Bezpiecznie jest wykonywać hybrydę w domu, samodzielnie, stosując własne narzędzia i kosmetyki.

Oto kilka złotych zasad, które pomogą ci zminimalizować ryzyko problemów zdrowotnych:

Idź na manicure hybrydowy do sprawdzonego salonu. Porozmawiaj z manicurzystką o zagrożeniach i higienie, zapytaj o lampy, jakich używa (im nowocześniejsze, tym bezpieczniejsze). Jeśli robisz manicure hybrydowy w domu, koniecznie zapoznaj się z instrukcją obsługi lampy - prawidłowo ustaw czas naświetlania, by nie wydłużać go niepotrzebnie. Użyj wodoodpornego preparatu ochronnego z filtrem SPF 30-50. Skóra wokół paznokci nie może być chroniona, ale wierzchy dłoni tak. Zmniejszysz ryzyko wystąpienia przebarwień na skórze. Załóż specjalne ochronne rękawiczki do hybryd (kosztują ok. 13 zł – jeśli w salonie nie mają, po prostu miej je ze sobą). Mają wycięte miejsca na końce palców. Daj odpocząć paznokciom i nie wykonuj hybrydy w ciąży cały czas - regeneruj je manicure japońskim. Pamiętaj: zadbana mama, to zadowolona mama - jeśli wizyta u kosmetyczki poprawia ci humor i chcesz zrobić hybrydę w ciąży - zrób! Postaw na modne wykończenia, np. moon manicure czy boskie terakotowe paznokcie.

