Farbowanie włosów w ciąży: jakie metody są bezpieczne

Wokół farbowania włosów w ciąży narosło wiele mitów i przesądów, ale jeśli chodzi o medyczne fakty - farbowanie włosów w ciąży jest bezpieczne - pod kilkoma warunkami.

Jeśli jesteś w ciąży, a do tej pory regularnie farbujesz włosy i zastanawiasz się, czy możesz kontynuować ten zabieg, zwróć uwagę na skład farb do włosów lub zapytaj fryzjera, na jakich farbach pracują i dociekaj, co znajduje się w składzie kosmetyku. Dlaczego?

Ok. 10 lat temu na rynku pojawiły się bezpieczne specyfiki, dzięki którym farbowanie włosów w ciąży jest bezpieczne, czyli mają w składzie minimum drażniących substancji. Bezpieczne preparaty do farbowania włosów w ciąży nie mogą zawierać amoniaku (możesz spotkać się z nazwami: azan, trihydrydoazot). Działa on drażniąco na skórę, oczy i błony śluzowe. Może wywołać napad kaszlu a nawet uczucia duszności. Jest silnie toksyczny i jest wykorzystywany np. podczas trwałej ondulacji. Farby do włosów bezpieczne dla ciężarnych Najlepsze pod względem bezpieczeństwa farby do włosów to te, które są przeznaczone do koloryzacji tzw. ton w ton, zawierają kompleksy witamin i odżywczo-regenerujących ceramid. Zerknij też na farby wegańskie, ziołowe.

Dobra wiadomość jest też taka, że na rynku pojawiły się dobrej jakości farby naturalne, np. z dodatkiem henny, wegańskie rozjaśniacze, bezpieczne szampony i pianki koloryzujące. Producenci dążą do ograniczania sztucznych, chemicznych środków w kosmetykach - sprawdź jednak listę zakazanych kosmetyków (składników) w ciąży.

Co jeszcze jest ważne w przypadku farbowania włosów w ciąży? Warto zwrócić uwagę, czy farba jest bezzapachowa (kobiety w I trymestrze powinny się wystrzegać towarzystwa ostrych, mdlących zapachów).

Jeśli obawiasz się, że farba przenika do skóry głowy lub masz inne obawy względem koloryzacji w ciąży, to zdecyduj się na inne techniki farbowania: pogłębiając naturalny odcień włosa, wprowadzić refleksy, pasemka, zdecyduj się na modne flamboyage , ombre czy sombre . Możesz je wykonać w domu!

Popularne są teorie, że farbowanie włosów w ciąży przyczynia się do tego, że dziecko urodzi się rude. Zmiany hormonalne mogą wpłynąć na rezultaty twojej koloryzacji, ale jest to mało prawdopodobne.

Mitem jest też, że koloryzacja może przyspieszyć poród, a strzyżenie włosów przynosi pecha i „ucina się” szczęście i dobrą passę.

W większości lekarze są zgodni: farbowanie włosów w ciąży nie szkodzi dziecku, ale nie ma badań, które potwierdziłyby tę tezę. Większość ginekologów-położników zaleca swoim pacjentkom poczekanie z koloryzacją do II trymestru ciąży.

Śladowe ilości takich składników mogą dostać się do organizmu ciężarnej, ale jeśli bardzo zależy ci na np. zamaskowaniu odrostu, to zapytaj fryzjera, czy koloryzacja może zostać wykonana przy użyciu farb ziołowych lub ekologicznych.

Ich substancje czynne mają pochodzenie roślinne i będą bezpieczne w stosowaniu, także dla ciężarnych. Farby ziołowe mają jednak tę wadę, że nie pozwalają na rozjaśnianie włosów, ale są łatwo dostępne i niedrogie.

