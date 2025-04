Żurek to jedna z najbardziej tradycyjnych potraw na Wielkanoc. W niektórych domach zastępuje się go barszczem białym - różnica między tymi zupami bazuje na rodzaju zakwasu. Zakwas na barszcz biały przyrządza się z mąki pszennej, a zakwas na żurek z mąki żytniej. Obie te zupy nie mogą się obyć bez towarzystwa białej kiełbasy, a także ziemniaków i kawałków boczku wędzonego. Obie równie często pojawiają się na wielkanocnym stole. Istnieje też tradycja, według której barszcz biały i żurek to te same zupy, określane tylko innymi nazwami.

Oto składniki na żurek wielkanocny:

2 litry bulionu warzywnego,

1/2 kg białej kiełbasy,

200 g wędzonego boczku,

2 ząbki czosnku,

1/2 łyżeczki ziela angielskiego,

1/2 łyżeczki czarnego pieprzu w ziarnach,

2 listki laurowe,

łyżeczka soli,

łyżka suszonego majeranku,

200 ml śmietany kremówki,

4 jajka ugotowane na twardo,

1/2 litra zakwasu na żurek.

Jak zrobić żurek wielkanocny? Do dużego garnka najpierw wsyp przyprawy: ziele angielskie, listki laurowe, a także pieprz. Dodaj kawałek wędzonki, całą białą kiełbasę, posiekane ząbki czosnku. Wszystko zalej bulionem warzywnym. Gdy żurek się zagotuje, gotuj go na wolnym ogniu przez 30-40 minut - koniecznie pod przykryciem. Gdy wyznaczony czas już upłynie, do żurku wlej zakwas (razem z mąką).

Do żurku dodaj sól, pokruszony w dłoniach majeranek, wszystko razem wymieszaj. Zupa powinna pogotować się jeszcze przez 5-7 minut. Wlej śmietanę kremówkę. W razie potrzeby żurek można jeszcze doprawić według własnych upodobań. Zupę podawaj z ugotowanym na twardo jajkiem - na Wielkanoc można zaserwować go w wydrążonym chlebku.

Oprócz przepisu Kasi Bukowskiej, przedstawionego na filmiku, możesz również przyrządzić żurek z szynką. Oto składniki:

1/2 kurczaka,

włoszczyzna,

2 szklanki żuru,

duża cebula,

ząbek czosnku,

szklanka śmietanki 12%,

listek laurowy,

ziele angielskie,

majeranek,

natka pietruszki,

4 plasterki szynki,

łyżka masła,

4 jajka,

sól.

Jak zrobić żurek z szynką? Jajka ugotuj na twardo. Z oczyszczonej włoszczyzny, pokrojonej w plasterki cebuli i kurczaka ugotuj dwa litry wywaru. Przecedź, dodaj zmiażdżony czosnek, żur i przyprawy. Gotuj kilka minut. Śmietanę rozprowadź niewielką ilością gorącego wywaru, powoli dodaj do żurku, zagotuj. Szynkę pokrój w kostkę, lekko przesmaż na maśle i dodaj do żurku. Zupę podawaj z ugotowanym jajkiem i natką.

Jak zrobić domowy zakwas na żurek? Do wielkiego słoja wsyp szklankę żytniej razowej mąki, dodaj 2 obrane i pokrojone ząbki czosnku, 2 liście laurowe, 3 ziarna ziela angielskiego, kawałek skórki z razowca. Wlej litr ciepłej, przegotowanej wody, wymieszaj. Pamiętaj, aby nie była zbyt gorąca! Przykryj, odstaw na 3 dni. Wyjmij skórkę, zamknij. Trzymaj w lodówce.

