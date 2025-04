Rozgrzewające zupy na jesień to doskonałe danie, które można przygotować z łatwo dostępnych składników. Dynia bogata w minerały i witaminy połączona z mleczkiem kokosowym i szczyptą chili rozgrzewa organizm. Sprawdź nasze propozycje na jesienne dania!

Zupa dyniowa

Oto składniki na zupę dyniową:

duża dynia hokkaido

szczypta soli

szczypta pieprzu

2 ziemniaki

średni por

szczypta papryki słodkiej w proszki

mleko kokosowe

Jak zrobić zupę dyniową?

Dynię dokładnie obieramy ze skórki i przekładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza na 30 minut. Po upieczeniu miksujemy na gładkie puree i doprawiamy solą i pieprzem. Obieramy i gotujemy ziemniaki. Por szatkujemy i podsmażamy na rozgrzanej patelni z odrobiną oliwy z oliwek. Wszystko przekładamy do garnka i miksujemy na gładko. Dolewamy mleko kokosowe i podajemy na ciepło. Tak przygotowaną zupę dyniowa możemy doprawić papryczką chili.

Zupa grzybowa

Oto składniki na zupę grzybową:

bulion warzywny

100 g prawdziwków

100 g pieczarek

szczypta soli

szczypta pieprzu

papryka chili w proszku

3-4 ziemniaki

średnia cebula

Jak zrobić zupę grzybową?

Cebulę siekamy i podsmażamy na oliwie z oliwek przez około 2-3 minuty. Ziemniaki obieramy i gotujemy w bulionie. Doprawiamy solą, pieprzem i papryką chili w proszku. Kroimy grzyby w cienkie paseczki. Przekładamy wszystko do dużego garnka i gotujemy przez 20 minut. Wszystko miksujemy na gładki krem. Tak przygotowaną zupę doprawiamy kwaśną śmietaną lub jogurtem naturalnym.

Zupa gulaszowa

Oto składniki na zupę gulaszową:

300 g mięsa wołowego na gulasz

3-4 ziemniaki

ziele angielskie

liść laurowy

przecier pomidorowy

bulion warzywny

Jak zrobić zupę gulaszową?

Mięso wołowe kroimy na mniejsze kawałki i podsmażamy na małym ogniu przez około 5 minut. Ziemniaki obieramy i kroimy na mniejsze kawałki. Przekładamy do dużego garnka i zalewamy bulionem warzywnym. Doprawiamy liśćmi laurowymi, zielem angielskim i przecierem pomidorowym. Dusimy przez 30 minut na wolnym ogniu. Tak przygotowana zupa gulaszowa jest doskonałym daniem jednogarnkowym na chłodniejsze dni.

