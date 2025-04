Czas przygotowania: 60 min

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

3 szklanki świeżych liści pokrzywy,

3-4 marchewki,

3 ziemniaki,

1 - 1,2 l bulionu mięsnego lub warzywnego,

2 ząbki czosnku,

listki laurowe,

ziele angielskie,

łyżka masła,

średnia cebula,

sól, pieprz,

majeranek.

Przygotowanie:

Marchewkę obierz i pokrój w plasterki, a pokrzywę opłucz pod bieżącą wodą i osusz na ręczniku papierowym. Ziemniaki obierz lub wyszoruj i pokrój w kostkę. Cebulę pokrój w drobną kostkę albo piórka. Podsmaż na maśle w garnku z grubym dnem, a kiedy się zeszkli, dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek. Podsmażaj jeszcze chwilę, a następnie zalej bulionem. Dodaj pokrojoną marchewkę, ziemniaki oraz przyprawy, a następnie gotuj na wolnym ogniu ok. 20 minut. Pod koniec dodaj posiekane liście pokrzywy, zamieszaj całość i gotuj jeszcze kilka minut.

Czy zupa z pokrzywy jest zdrowa?

Zupa z pokrzywy to wspaniałe źródło witamin i minerałów. Pokrzywa zawiera w sobie między innymi duże ilości wapnia, magnezu, krzemu oraz witaminy A oraz E. To także cenne źródło witaminy C.

Dodatkowo pokrzywa, dzięki swoim właściwościom, pozytywnie wpływa na pracę nerek i całego układu moczowego. Oczywiście ciężkie zaburzenia i niewydolność jest przeciwwskazaniem do jedzenia pokrzywy lub wskazaniem do sięgania po nią bardzo rzadko.

Zabielana zupa z pokrzywy

Zupa z pokrzywy świetnie smakuje w wersji podstawowej, ale możesz ją także zabielić śmietaną lub gęstym jogurtem naturalnym. Jeśli dodasz też odrobinę soku z cytryny, danie zyska niepowtarzalny, orzeźwiający smak - idealny na wiosnę i lato!

Zupa z pokrzywy z dodatkiem śmietany świetnie nadaje się do zblendowania. W ten sposób możesz przygotować pyszną zupę krem, która będzie stanowić doskonałą propozycję na pierwsze danie czy lekki lunch.

