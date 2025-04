Fasolka szparagowa to jedno z najbardziej lubianych warzyw sezonowych. Pewnie głównie ze względu na swoje walory smakowe, ale te odżywcze są również godne zauważenia. Fasolka zawiera dużo potasu, żelaza i magnezu, a do tego witaminy, między innymi C i K. Błonnik zawarty w fasolce obniża poziom cholesterolu.

Zupa z fasolki szparagowej to propozycja na smaczny obiad, który idealnie sprawdzi się nawet podczas upalnego dnia, ponieważ jest bardzo lekki. Oprócz samej fasolki znajdzie się w nim oczywiście kilka innych dodatków - np. duża ilość koperku i kleks śmietany kremówki.

Przepis na zupę z fasolki szparagowej

Oto składniki na zupę z fasolką szparagową według Kasi Bukowskiej:

sól,

pieprz,

cukier,

cynamon,

ostra i słodka papryka,

łyżka masła,

1 duża cebula,

1 puszka całych pomidorów bez skórki,

1 mała śmietana kremówka,

500 g fasolki szparagowej,

500 g ziemniaków,

1 i 1/2 l bulionu warzywnego,

koperek.

Jak zrobić zupę z fasolki szparagowej? Fasolkę pozbaw końcówek i pokrój na kawałki. Ziemniaki obierz i również pokrój, cebulę i koperek posiekaj. Gdy warzywa są pokrojone, zacznij gotować zupę. W garnku o grubym dnie rozgrzej łyżkę masła. Na tłuszcz wrzuć cebulę, gdy się zeszkli dodaj przyprawy: ostrą paprykę, słodką paprykę i odrobinę cynamonu. Wymieszaj. Do cebuli dodaj pomidory wraz z zalewą.

Do garnka musi trafić teraz bulion i ziemniaki. Zupę gotuj przez 10 minut, a potem dodaj pokrojoną fasolkę szparagową i gotuj jeszcze 5 minut. Przypraw danie pieprzem, solą i odrobiną cukru. Wszystko zamieszaj i dodaj śmietanę kremówkę. Zupę z fasolką podgrzej, ale już jej nie gotuj. Na koniec oprósz potrawę koperkiem.

