Czas przygotowania: 60 min

Ilość porcji: 4

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

250 g suchej czerwonej soczewicy,

1 litr dowolnego bulionu,

200 g podwędzanej kiełbasy,

0,5 małego kalafiora,

1 puszka krojonych pomidorów,

1 cebula,

3 ziemniaki, obrane i pokrojone w kostkę,

2 ząbki czosnku,

1 łyżeczka majeranku lub oregano,

1 łyżeczka przyprawy garam masala,

sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie:

Zupa z soczewicy z kiełbasą i warzywami to danie, które zastąpi ci cały obiad. Jest sycące i bardzo aromatyczne – z pewnością zasmakuje całej rodzinie! Zamiast czerwonej soczewicy możesz też użyć soczewicy zielonej lub czarnej.

Nie dodawaj do gotującej soczewicy soli. Sprawi to, że stanie się twarda, a chcemy, by była jak najbardziej kremowa. Zobacz nasz poradnik jak gotować soczewicę. Zupa z soczewicy dobrze smakuje też w formie kremu, możesz więc zmiksować ją przed dodaniem kiełbaski. Jak ją przygotować?

Cebulę pokrój w drobną kosteczkę i podsmaż w dużym garnku na oleju. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i przyprawy i jeszcze chwilę podgrzewaj. Dodaj soczewicę, pokrojony kalafior i ziemniaki oraz pomidory. Zalej bulionem i gotuj, aż składniki będą miękkie. Powinno to zająć około 20 minut. Dopraw solą i pieprzem według uznania Kiełbaskę pokrój w ćwierćplasterki. Przełóż do garnka i zamieszaj, zagotuj i wyłącz. Zupę z soczewicy podawaj samą, z chlebkiem lub domową bułką. Smacznego!

Zupa z soczewicy świetnie smakuje z kiełbaską, ale jeśli nie jesz mięsa, tofu wędzone doskonale ją zastąpi. Użyj wtedy też warzywnego bulionu – stworzysz pyszną i pożywną wegańską zupę.

Taką wersję możesz zabielić też mleczkiem kokosowym. Byłaby to pyszna zupa z soczewicy w nieco indyjskim stylu!

