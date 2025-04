Barszczyk

Składniki:

- 1 por

- kawałek selera

- 1 cebula

- 3 marchewki

- 1 pietruszka

- 1 łyżka masła

- 50 dag buraków

- 2 jabłka

- sól

- pieprz

- sok z cytryny

Warzywa (oprócz buraków) oczyścić, umyć, zalać 1,5 l wody, posolić, dodać masło, ugotować, wyjąć z wywaru, buraki opłukać, obrać, pokroić na cząstki,

jabłka umyć, pokroić na ćwiartki, usunąć gniazda nasienne,

do wywaru warzywnego włożyć buraki i jabłka, gotować ok. 30 min, odstawić na godzinę,

barszcz przecedzić, przyprawić solą, pieprzem i sokiem z cytryny, można zabielić śmietaną lub jogurtem.

Rybna

Składniki:

- mała włoszczyzna

- 0,75 kg filetów, np. z dorsza

- 3 ząbki czosnku

- 2 łyżki mąki

- pół szklanki mleka

- kieliszek białego wina

- sól

- bazylia

Włoszczyznę oczyścić, opłukać, pokroić, rybę ułożyć na dnie płaskiego garnka, obłożyć warzywami i czosnkiem, zalać 1,5 l gorącej osolonej wody, zagotować, gotować 15 min,

ostrożnie wyjąć rybę, trzymać w cieple,

wywar gotować na małym ogniu 20 min, przecedzić, podprawić mąką wymieszaną z mlekiem, winem i przyprawami, doprowadzić do wrzenia, podgrzewać, aż zupa zgęstnieje, rozlać, do każdej porcji włożyć kawałki ryby, ozdobić bazylią.

Grzybowa

Składniki:

- 8 dag suszonych grzybów

- 2 marchewki

- 2 pietruszki

- 2 duże cebule

- kawałek selera

- po kilka ziaren ziela angielskiego i pieprzu

- 2 l wody

- 1 szklanka kwaśnej śmietany

- sok z cytryny

- sól

- 1 łyżka masła

- zmielony pieprz

Grzyby umyć, zalać ciepłą przegotowaną wodą, tak aby je przykrywała, moczyć kilka godzin, ugotować w tej samej wodzie,

warzywa opłukać, obrać, dodać do grzybów pół godziny przed końcem gotowania,

dolać resztę wody, włożyć masło i przyprawy, ugotować, wywar przecedzić,

grzyby pokroić w paseczki, dodać do wywaru, zagotować, przyprawić do smaku śmietaną, solą, zmielonym pieprzem, sokiem z cytryny,

podawać z osobno ugotowanymi ziemniakami i kaszą.

Barszcz czerwony z uszkami

Składniki:

- 4 suszone grzyby

- 0,75 kg buraków

- 2 cebule

- ziele angielskie

- liść laurowy

- sok z cytryny

- pieprz

- 3 łyżki masła

Uszka:

- szklanka mąki

- sól

- jajko

- 8 dag suszonych grzybów

Grzyby namoczyć, ugotować w 0,5 l wody,

buraki pokroić, zalać 1,5 l wody, dodać 1 cebulę i przyprawy, gotować 20 min, odstawić na godzinę,

połączyć wywary z masłem, zagotować, przyprawić,

do mąki dodać jajko, wyrobić ciasto, dolewając wody,

grzyby na uszka ugotować, posiekać, wywar odparować,

cebulę przesmażyć na maśle, wymieszać z grzybami, dodać łyżkę wywaru, przyprawić,

ciasto rozwałkować, pokroić na kwadraty o boku 3-4 cm, nałożyć farsz, złożyć na pół, skleić brzegi, ugotować.