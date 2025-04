Zielona, lekko kwaskowata zupa, zazwyczaj serwowana z ugotowanym na twardo jajkiem - mowa oczywiście o smacznej zupie szczawiowej. To tradycyjne danie kuchni polskiej jest typową potrawą sezonową, ponieważ szczaw nie nadaje się do przechowywania. Co ważne, zupy szczawiowej nie powinny jeść osoby ze skłonnością do kamicy nerkowej lub cierpiące na reumatyzm. Szczawian potasu tworzy bowiem w organizmie nierozpuszczalny szczawian wapnia.

Przepis na zupę szczawiową z ziemniakami z grilla

Oto składniki na zupę szczawiową z ziemniakami z grilla:

40 dag liści szczawiu,

łyżka masła,

1 l bulionu cielęcego,

2 marchewki,

pietruszka,

ząbek czosnku,

łyżka mąki,

1/2 szklanki śmietany 18%,

1/4 szklanki kremówki,

2 jajka,

50 dag ugotowanych w mundurkach młodych ziemniaków,

olej,

koperek,

szczypta cukru,

sól,

pieprz.

Jak zrobić zupę szczawiową? Marchewki i pietruszkę obierz, pokrój w plasterki. Zalej bulionem, gotuj przez 15 minut. Szczaw przebierz, posiekaj, przesmaż na maśle. Włóż go do bulionu. Dodaj posiekany czosnek, sól i pieprz, gotuj szczawiową przez 5 minut.

Zagęść kremówką ze śmietaną, mąką i jajkami. Dopraw zupę szczawiową solą, pieprzem i cukrem. Ziemniaki pokrój w kostkę. Rozłóż jedną warstwą na posmarowanej olejem folii aluminiowej, oprósz solą. Folię zawiń. Upiecz na grillu na rumiano. Włóż je do miseczek, zalej zupą szczawiową, posyp koperkiem.

Przepis na zupę szczawiową z jajkiem

Oto składniki na zupę szczawiową z jajkiem:

duża marchewka,

pietruszka,

2 l bulionu jarzynowego,

30 dag szczawiu,

łyżeczka mąki,

250 ml śmietany 18%,

łyżka masła,

2 łyżki oliwy,

4 jajka ugotowane na twardo.

Jak zrobić zupę szczawiową z jajkiem? Marchewkę i pietruszkę umyj, obierz, zetrzyj lub drobno posiekaj. Wrzuć do bulionu, podgotuj. Szczaw umyj, pokrój, dodaj do bulionu. Gotuj, aż warzywa będą miękkie. Mąkę rozmieszaj w odrobinie wody. Dodaj śmietanę, wymieszaj, wlej do szczawiowej, mieszając zagotuj. Dodaj masło. Jajka obierz ze skorupek. Zupę szczawiową rozlej do miseczek, do każdej porcji włóż kilka kawałków jajka.

Przepis na zupę szczawiową z grzankami

Oto składniki na zupę szczawiową z grzankami:

30 dag świeżych, młodych liści szczawiu,

łyżka masła,

litr bulionu,

ząbek czosnku,

ugotowany ziemniak,

łyżka mąki,

100 ml śmietanki kremówki,

4 jajka ugotowane na twardo,

grzanki,

cukier,

sól,

pieprz.

Jak zrobić zupę szczawiową z grzankami? Liście szczawiu opłucz usuń ogonki. Listki posiekaj, mieszając przesmaż na maśle. Zalej gorącym bulionem. Dodaj posiekany czosnek, trochę soli i pieprzu, gotuj na średnim ogniu przez mniej więcej 5 minut. Dodaj pokrojonego w kostkę ziemniaka, całość zmiksuj.

Zupę szczawiową ponownie podgrzej. Zabiel śmietanką rozmieszaną z mąką, zagotuj. Dopraw do smaku solą, pieprzem i cukrem. Podawaj z pokrojonym jajkiem i grzankami.

