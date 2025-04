Solianka to pyszna zupa prosto z Rosji. Jest przygotowywana w wersji rybnej, mięsnej lub grzybowej. Jej główny atut to ciekawe połączenie smaków: zupa jest jednocześnie kwaśna i słona. Przyrządzona przez Kasię Bukowską bazuje na wielu gatunkach różnych ryb - to właśnie stanowi podstawę prawdziwej solianki.

Do przygotowania solianki potrzebujesz:

2 kg różnych ryb (oprawionych),

2 pomidorów,

4 ogórków kiszonych,

2 łyżek masła,

2 łyżek koncentratu pomidorowego,

cebuli,

garści oliwek,

garści kaparów,

bulionu rybnego (z 3 marchewek, pietruszki, kawałka pora, kawałka selera, listków laurowych, ziela angielskiego, ziarenek pieprzu i "niechcianych" części ryby - skór oraz głów).

Zupę soliankę można serwować z posiekaną natką pietruszki, plasterkiem cytryny i kleksem śmietany. Wskazówki, jak ją przygotować, przedstawia Kasia Bukowska!