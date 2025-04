Zupa serowa przygotowywana na bazie różnych odmian i gatunków sera zyskuje odmienny, wykwintny charakter. Miłośnicy serów pleśniowych typu Gorgonzola czy Lazur mogą je połączyć z chrupiącymi orzechami urozmaicającymi każdą zupę serową z serkiem topionym lub zupę serową z makaronem – sprawdź nasze przepisy!

Zupa serowa z serkiem topionym: przepis

Oto składniki na zupę serową z serkiem topionym:

2 łyżki masła

2 łyżki mąki pszennej

posiekana cebula

5 kawałków topionego serka typu Cheddar

2 szklanki wywaru mięsnego lub warzywnego

szklanka startej Goudy

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić zupę serową z serkiem topionym?

W dużym garnku roztapiamy masło, dodajemy mąkę i posiekaną cebulę. Podsmażamy i mieszamy do zagęszczenia. Dodajemy serek topiony i mięsny wywar. Gotujemy przez 2 minuty aż całość połączy się. Wkładamy tartą marchewkę i gotujemy całość jeszcze 8 minut. Doprawiamy solą i pieprzem. Zupę serową serwujemy z dodatkiem posiekanego szczypiorku i mielonej chili – idealnie podkreśli i nada daniu charakteru.

Zupa serowa z makaronem: przepis

Oto składniki na zupę serową z makaronem:

szklanka wody

pół szklanki wywaru mięsnego

szklanka pokrojonego selera naciowego

posiekana duża cebula

2 starte marchewki

papryka

makaron typu kolanka lub świderki

3 łyżki masła

5 łyżek mąki pszennej

3 szklanki mleka

5 kawałków topionego serka typu Cheddar

Jak zrobić zupę serową z makaronem?

Do rondla wlewamy wodę i wywar. Dodajemy seler, marchewki, cebulę oraz paprykę. Gotujemy przez około 5 minut . Wsypujemy makaron i gotujemy jeszcze przez 2 minuty, a następnie odstawiamy z gazu pod przykryciem. W kolejnym rondlu rozpuszczamy masło i dodajemy mąkę. Dolewamy mleko i wkładamy ser. Łączymy makaron z mieszanką serową. Tak przygotowana zupa serowa jest idealnym daniem na lunch lub obiad.

Zupa serowa z pulpetami: przepis

Oto składniki na zupę serową z pulpetami:

jajko

pół szklanki bułki tartej

szklanka bulionu

szczypta soli

pół kilo mielonej wołowiny

puszka kukurydzy

2 ziemniaki średniej wielkości

posiekana cebula

5-6 kawałków serka topionego typu Cheddar

Jak zrobić zupę serową z pulpetami?

W misce łączymy ze sobą roztrzepane jajka, bułkę tarta i szczyptę soli. Mielone mięso wołowe łączymy z mieszanką, formujemy małe pulpety i podsmażamy w rondelku. Dolewamy wodę i dodajemy warzywa i bulion. Całość zagotowujemy, a następnie zmniejszamy ogień i gotujemy przez około 30 minut do miękkości. Dodajemy serek topiony do całości i czekamy, aż wszystko połączy się. Zupa serowa z dodatkiem mięsnych pulpetów to ciekawa propozycja sycącego obiadu.

