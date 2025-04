Zupa rybna przygotowywana na bazie wywaru z owoców morza i ryb ma charakterystyczny i wyrazisty smak, który jest nieporównywalny z innymi daniami. Najczęściej wykorzystywany łosoś i dorsz, ciekawie łączy się z pomidorami i warzywami korzeniowymi. Serwowana z ćwiartkami cytryny lub limonki zyskuje nieco delikatniejszy aromat. Sprawdź nasze przepisy na zupę rybną, która przypadnie do gustu każdemu miłośnikowi owoców morza!

Zupa rybna z łososia: przepis

Oto składniki na zupę rybną z łososia:

4 szklanki wywaru rybnego

pół kilo świeżego łososia

średnia cebula

3 łyżki oliwy z oliwek

garść posiekanego szpinaku

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić zupę rybną z łososia?

W dużym rondlu podgrzewamy oliwę z oliwek i podsmażamy cebulę do momentu, aż skarmelizuje się. Dolewamy wywar warzywny i dorzucamy kawałki łososia. Całość gotujemy przez 8 minut. Doprawiamy solą i pieprzem, a następnie wrzucamy posiekany szpinak. Całość gotujemy przez 10 minut. Tak przyrządzoną zupę rybną serwujemy z makaronem lub z chrupiącymi grzankami.

Zupa rybna ucha: przepis

Oto składniki na zupę rybną ucha:

pół kilo świeżego łososia

2 średnie ziemniaki

3 średnie marchewki

pietruszka (korzeń)

cebula

3 liście laurowe

pęczek koperku

szczypta soli

cytryna

Jak zrobić zupę rybną ucha?

Do rondla wlewamy 1,5 litra wody i zagotowujemy. Umyte wcześniej warzywa kroimy na mniejsze kawałki i wrzucamy do gotującej się osolonej wody. Gotujemy całość przez 20 minut do miękkości warzyw. Na koniec wrzucamy łososia i dusimy przez 5-7 minut. Posiekanym koperkiem dekorujemy wierzch zupy rybnej. Tak przygotowane danie najlepiej serwować z chlebem i kwaśną śmietaną do smaku.

Zupa rybna z pomidorami: przepis

Oto składniki na zupę rybną z pomidorami:

2 łyżki oliwy z oliwek

średnia cebula

bulwa kopru włoskiego

5 szklanek wywaru warzywnego

pęczek posiekanej pietruszki

pół kilo dojrzałych pomidorów

pół kilo ziemniaków

filet z łososia

filet z dorsza

Jak zrobić zupę rybną z pomidorami?

W dużym rondlu rozgrzewamy oliwę z oliwek i podsmażamy posiekaną cebulę i koper włoski. Dolewamy wywar warzywny i pietruszkę. Gotujemy całość przez 10 minut. Następnie dorzucamy pomidory i ziemniaki – gotujemy do miękkości. Na koniec wkładamy rybę i dusimy przez kolejne 10 minut. Tak przyrządzoną zupę rybną możemy podawać z odrobiną kwaśnej śmietany lub sosu chili.

