Zupa rybna z dorszem to sycące pierwsze danie, które rozgrzewa i ma niepowtarzalny smak. Urozmaicona marchewką, wyrazistym selerem lub pomidorami ciekawie sprawdza się z dodatkiem liścia laurowego lub ziela angielskiego. Sprawdź jak przygotować doskonałą zupę rybną, w której zasmakuje cała rodzina!

Zupa rybna z dorsza

Oto składniki na zupę rybną z dorsza:

pół kilo dorsza

3 marchewki

bulion warzywny

cebula czerwona

liść laurowy

ziele angielskie

szczypta pieprzu

szczypta soli

Jak zrobić zupę rybną z dorsza?

Rybę dokładnie oczyszczamy i osuszamy za pomocą ręcznika papierowego. Następnie kroimy na mniejsze kawałki i usuwamy ości. Marchewkę obieramy i kroimy w talarki. Cebulę siekamy i podsmażamy na rozgrzanej patelni. Przekładamy do dużego garnka i zalewamy bulionem warzywnym. Dodajemy liść laurowy, ziele angielskie, szczyptę soli i pieprzu. Gotujemy przez 30 minut do miękkości. Tak przygotowaną zupę rybną podajemy z grzankami czosnkowymi lub makaronem jajecznym.

Zupa rybna węgierska

Oto składniki na zupę rybną węgierską:

pół kilo papryki

puszka pomidorów

ostra papryczka

2 marchewki

seler naciowy

pół kilo dorsza lub karpia

szczypta soli

szczypta pieprzu

liść laurowy

ziele angielskie

Jak zrobić zupę rybną węgierską?

Paprykę dokładnie myjemy pod bieżącą wodą i osuszamy za pomocą ręcznika papierowego. Kroimy w drobną kostkę. Marchewki i seler naciowy obieramy i kroimy w talarki. Wkładamy do głębokiego garnka i zalewamy pomidorami i wodą. Dodajemy kawałki ryby. Doprawiamy solą, pieprzem oraz liściem laurowym i zielem angielskim. Gotujemy przez 30 minut do miękkości. Tak przygotowaną zupę rybną podajemy z lanymi kluskami lub grzankami czosnkowymi na ostro.

Zupa rybna z pomidorami

Oto składniki na zupę rybną z pomidorami:

300 g pomidorów

Pół kilo dorsza lub halibuta

3 marchewki

papryka

szczypta soli

szczypta pieprzu

gałka muszkatołowa

papryka słodka w proszku

Jak zrobić zupę rybną z pomidorami?

Pomidory sparzamy pod bieżącą wodą i obieramy ze skórki. Kroimy i przekładamy do głębokiego garnka. Marchewki obieramy i kroimy na talarki. Paprykę opalamy nad palnikiem gazowym i ściągamy skórkę. Kroimy w plasterki. Rybę oczyszczamy z ości i dodajemy do całości. Zalewamy wodą. Gotujemy przez 35 minut do miękkości. Tak przyrządzona zupa rybna z pomidorami doskonale smakuje z pieczonymi ziemniakami.

