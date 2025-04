Zupa pomidorowa to danie uwielbiane chyba przez wszystkich Polaków. Dawniej żartowano, że gości w każdym domu co poniedziałek, przygotowywana na pozostałościach niedzielnego rosołu. Oprócz klasycznego przepisu na zupę pomidorową, w ostatnich latach zupa krem z pomidorów również jest często spotykaną wersją. Jak ugotować zupę pomidorową? Jak zrobić zupę pomidorową z ryżem? Jak zrobić zupę pomidorową z makaronem?

Przepis na zupę pomidorową z ryżem

Składniki na zupę pomidorową z ryżem to:

2 marchewki,

skrzydło z indyka,

kawałek selera,

pietruszka,

3 duże pomidory,

cebula,

koperek,

10 dag ryżu,

łyżka masła,

2 litry wody,

pieprz,

sól.

Jak zrobić pomidorową z ryżem? Skrzydło z indyka opłucz i oczyść. Zalej skrzydełko wodą i zagotuj. Odszumuj, dodaj sól i pieprz, gotuj przez 20 minut. Wszystkie warzywa oczyść, poobieraj i wypłucz. Pietruszkę, cebulę i seler pokrój w kostkę, a marchew w plasterki. Dodaj warzywa do mięsa, gotuj jeszcze przez 20 minut na wolnym ogniu.

Pomidory umyj i obierz ze skórki. Aby ułatwić sobie obieranie, możesz sparzyć je we wrzątku. Pokrój pomidory na kawałki. Ryż wypłucz, dodaj do zupy wraz z pomidorami. Gotuj na niewielkim ogniu, aż wszystkie składniki będą miękkie. W razie potrzeby dopraw zupę pomidorową ponownie. Dodaj masło, zagotuj całość raz jeszcze. Serwuj z posiekanym koperkiem.

Przepis na zupę krem z pomidorów

Oto składniki na zupę krem z pomidorów:

700 ml bulionu,

cebula,

3 łyżki oliwy,

2 marchewki,

2 ząbki czosnku,

1 pietruszka,

6 dużych pomidorów,

łyżeczka ziół prowansalskich,

1/2 łyżeczki cukru,

sól,

pieprz,

kilka gałązek świeżej bazylii.

Jak zrobić pomidorową zupę krem? Czosnek i cebulę posiekaj. W garnku o grubym dnie rozgrzej oliwę, zeszklij cebulę i czosnek. Marchewkę i pietruszkę obierz, pokrój na plasterki i dodaj do cebuli oraz czosnku. Smaż razem przez 5 minut, często mieszając.

Pomidory umyj, usuń szypułki i skórę. Możesz sparzyć je we wrzątku, aby skórka łatwiej odchodziła. Pokrój na kawałki, dodaj do garnka i smaż przez 2 minuty razem z pozostałymi warzywami. Teraz całość zalej gorącym bulionem, zagotuj. Dopraw pomidorową ziołami prowansalskimi, pieprzem oraz solą. Gotuj przez 15-20 minut na niewielkim ogniu, aż warzywa będą miękkie. Potem zupę zblenduj, dodając do niej też listki świeżej bazylii. Zupę pomidorową serwuj ze śmietaną, grzankami i bazylią.

Poniżej znajdziesz jeszcze 20 innych przepisów na pomidorową. Polecamy np. pomidorową z makaronem, zupę pomidorową na rosole, zupę ze świeżych pomidorów.

