Czas przygotowania: 45 min

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

500 g mielonego mięsa,

2 puszki krojonych pomidorów,

1,5 l bulionu,

500 g pieczarek,

2 duże cebule,

2 kawałki serka topionego (najlepiej śmietankowego),

sól i pieprz,

oregano,

bazylia,

przyprawa do pizzy (opcjonalnie),

tarty ser do dekoracji,

oliwa z oliwek.

Przygotowanie:

Idealna pizza to połączenie aromatycznego sosu, przypraw i ulubionych dodatków. A co, gdyby to wszystko wrzucić do garnka i przygotować pyszną zupę? Można powiedzieć, że to pizza bez ciasta. Zobacz ten pyszny przepis i zaskocz swoich bliskich nietypową zupą.

Sposób przygotowania:

Cebulę pokrój w kostkę, a pieczarki w plasterki. W garnku z grubym dnem rozgrzej oliwę i podsmaż krótko cebulę. Dodaj pieczarki, a po kilku minutach mięso mielone. Smaż całość kilka minut, cały czas mieszając. Następnie dodaj bulion i gotuj na wolnym ogniu ok. 30 minut. Pod koniec gotowania dodaj pomidory z puszki, serek topiony oraz przyprawy. Całość wymieszaj i gotuj jeszcze kilka minut. Przełóż na talerze lub do misek i udekoruj startym serem.

