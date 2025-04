Zupa pieczarkowa to jedna z najpopularniejszych zup. Można ją przyrządzać na różne sposoby: oprócz tradycyjnej formy, popularna jest także zupa krem z pieczarek, serwowana z grzankami lub groszkiem ptysiowym. Klasyczna zupa pieczarkowa z makaronem to z kolei dla wielu z nas kultowy smak dzieciństwa. Jakie są wskazówki do jej przygotowania? Przede wszystkim - im więcej grzybów, tym lepiej!

Reklama

Zupa pieczarkowa: przepis tradycyjny

Jak zrobić tradycyjną zupę pieczarkową z makaronem? Oto składniki:

2 litry bulionu,

1 cebula,

4 marchewki,

500 g pieczarek,

olej,

sól,

pieprz,

zioła prowansalskie,

gałka muszkatołowa,

natka pietruszki,

250 g ugotowanego, dowolnego makaronu.

Cebulę obierz i posiekaj w kosteczkę. Pieczarki umyj, obierz i pokrój na plasterki. Na patelni rozgrzej olej, wrzuć na niego cebulę, smaż aż się zeszkli. Dorzuć pieczarki, posyp solą, pieprzem, gałką i ziołami. Smaż, aż pieczarki zmniejszą objętość i staną się ciemne.

Marchewkę umyj, obierz i pokrój na plasterki. Bulion na zupę pieczarkową zagotuj w garnku wraz z pokrojoną marchewką. Gdy marchew będzie miękka, dorzuć cebulę i pieczarki. Całość gotuj przez kilka minut. Gotową zupę pieczarkową serwuj z makaronem, posypaną natką pietruszki. Możesz ją również zabielić śmietaną.

Zupa krem z pieczarek: przepis

Jak zrobić zupę krem z pieczarek? Oto składniki:

2 cebule,

400 g pieczarek,

łyżka masła,

litr bulionu,

3/4 szklanki śmietany,

sól,

pieprz,

gałka muszkatołowa,

zioła prowansalskie,

groszek ptysiowy.

Przygotowanie zupy pieczarkowej w formie kremu rozpocznij od umycia i obrania grzybów. Następnie pokrój je w plasterki. Cebulę obierz i posiekaj. Na patelni rozgrzej masło i zeszklij cebulę, dorzuć pieczarki. Smaż, aż pieczarki się skurczą i staną ciemniejsze.

Kilka plasterków grzybów odłóż do dekoracji. W garnku zagotuj bulion, dorzuć cebulę i pieczarki. Gotuj przez 10-12 minut. Wszystko zmiksuj bulionem na gładką masę, dopraw solą, pieprzem, gałką i ziołami prowansalskimi. Śmietankę wlej do pieczarkowej, zagotuj. Zupę pieczarkową podawaj z groszkiem ptysiowym i odłożonymi plasterkami pieczarek.

Przepis na zupę pieczarkową po francusku

Jak zrobić zupę pieczarkową na sposób francuski? Oto składniki:

4 kromki bułki,

300 g pieczarek,

litr bulionu,

łyżka masła,

2 łyżki mąki,

pieprz,

sól,

zioła prowansalskie,

gałka muszkatołowa,

natka pietruszki,

150 g ciasta francuskiego,

jajko.

Pieczarki umyj, oczyść i pokrój na plasterki. 2/3 grzybów oraz całą bułkę zalej bulionem. Gotuj przez 30 minut, pieczarkową zmiksuj teraz blenderem, ponownie zagotuj. Pozostawioną wcześniej 1/3 pieczarek przesmaż na maśle. Zupę zapraw mąką, zagotuj, dodaj pieczarki oraz posiekaną natkę pietruszki. Rozlej zupę pieczarkową do żaroodpornych miseczek, każdą przykryj kawałkiem ciasta francuskiego, posmaruj z wierzchu roztrzepanym jajkiem. Piecz przez 10 minut w 210 stopniach C. Zupa pieczarkowa po francusku gotowa!

Reklama

Zobacz więcej przepisów na zupy