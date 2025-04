Jak zrobić zupę ogórkową? Zobacz!

Na maśle podsmażyć pokrojoną w kostkę cebulkę , drobno posiekany lub zmiażdżony czosnek. Ogórki zetrzeć na grubych oczkach wrzucić do cebuli czosnku - przesmażyć .Tak przesmażone ogórki dołączyć do wywaru. Ziemniaki obrać pokroić w drobną kostkę i dorzucić do zupy.