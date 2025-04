Fot. Fotolia

Ziemniak powszechnie uważany jest za tak pospolity a nawet nudny, że właściwie trudno wyobrazić sobie jakieś ciekawe danie z jego udziałem. Czemu tak jest? Trudno powiedzieć, bo przecież ziemniak to warzywo o zróżnicowanym, w zależności od odmiany smaku! Na dodatek jest bardzo wdzięcznym i uniwersalnym produktem, z którego przyrządzić można także wykwintne dania, które zaskoczą nawet najbardziej wymagających gości. Jednym z nich może być np. Zupa-krem z ziemniaków z paluszkami paprykowymi. Podajemy przepis na 4 porcje.

Składniki:

400 g ziemniaków

1 l bulionu warzywnego

60 g cebuli

20 g mąki

sól i pieprz

100 ml świeżej śmietany

15 ml oliwy z oliwek extra vergine

1 żółtko

Glassa Gastronomica Ponti

majeranek

150 g gotowego ciasta francuskiego

30 g parmezanu

papryka słodka w proszku

Sposób przygotowania:

Cebulę pokroić na piórka i zeszklić na oliwie w garnku. Dodać pokrojone w kostkę ziemniaki i smażyć na złoty kolor. Następnie dodać mąkę i rumienić całość na średnim ogniu przez ok. 5 minut. Wlać bulion i gotować przez 40 minut. Po zakończeniu zupę zblendować tak, by miała kremową konsystencję, na koniec dodać śmietanę.

Przygotowanie paluszków: Ciasto francuskie rozwinąć, posmarować żółtkiem, posmarować parmezanem i słodką papryką. Następnie wyciąć z ciasta paski i owinąć je wzdłuż siebie tworząc ,,warkocze”. Piec w temperaturze ok. 200 °C przez około 12 minut. Krem z ziemniaków podawać udekorowany polewą, szczyptą majeranku w towarzystwie chrupkich paluszków.

Źródło: Materiały prasowe Tok Tok/ indexfood.pl

