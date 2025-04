Zupa jarzynowa bez śmietany czy raczej ze śmietaną? Bez względu na to, co wybierasz, trzeba przyznać, że nie ma chyba drugiej takiej zupy jak zupa jarzynowa. Każdy może przyrządzić ją pod siebie – wystarczy wybrać ulubione warzywa, dodać ziemniaki, bulion przyprawy i gotowe.

Jarzynówkę można jeść na dwa sposoby: klasycznie ze śmietaną albo bez niej. Zupa jarzynowa bez śmietany to zdrowsza i mniej kaloryczna alternatywa, która smakuje równie dobrze. To także doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie mogą jeść nabiału, ale uwielbiają klasyczne zupy.

Tradycyjna zupa jarzynowa to klasyka, ale może nie przypaść do gustu dzieciom, które niechętnie jedzą warzywa. W tym przypadku z pomocą przyjdzie ci blender ręczny – zmiksuj ją na gładki krem i dodaj do niej grzanki lub groszek ptysiowy.

Warto też spróbować zupy we włoskim stylu, czyli minestrone. Smaku dodaje jej tarty parmezan oraz mnóstwo świeżych warzyw. Do tej zupy możesz użyć dowolnego bulionu. Wegetarianie mogą ją przyrządzić na wywarze warzywnym, inny zaś – na mięsnym z kurczaka lub wołowiny.

Składniki:

2 litry warzywnego lub mięsnego bulionu,

2 marchewki, pokrojone w ćwierćplasterki,

4 ziemniaki, obrane i pokrojone w kostkę,

200 g różyczek kalafiora,

200 g fasolki szparagowej, pokrojonej w ok. 3 centymetrowe kawałki,

posiekany koperek,

sól i pieprz do smaku,

1 listek laurowy,

2 kulki ziela angielskiego

2 łyżeczki oleju.

Sposób przygotowania:

Wszystkie warzywa dokładnie umyj i pokrój w kostkę lub plasterki. Wszystkie warzywa oprócz ziemniaków włóż do garnka i podsmaż na złoty kolor. Zalej bulionem, dodaj ziemniaki, liść laurowy i ziele angielskie i gotuj przez ok. 20 minut. Dopraw solą, pieprzem i koperkiem. Podawaj ciepłą z kromką świeżego pieczywa. Smacznego!

fot. Zupa jarzynowa bez śmietany/Adobe Stock, katecat

Składniki:

średnia kalarepa,

3 marchewki,

korzeń pietruszki,

kawałek selera,

ząbek czosnku,

średnia cebula,

5 ziemniaków,

łyżka posiekanego koperku,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

3 liście laurowe,

łyżka oliwy z oliwek,

litr wody.

Sposób przygotowania:

W dużym garnku umieść pokrojone w dużą kostkę kalarepkę i seler, pocięte w plasterki marchew i pietruszkę, a także czosnek przeciśnięty przez praskę. Podsmaż warzywa na łyżce oliwy – w ten sposób oddadzą więcej smaku i zupa będzie bardziej esencjonalna. Zalej warzywa litrem wody lub bulionu, dorzuć liść laurowy. Gotuj, aż warzywa zmiękną, a następnie zmiksuj na gładki krem. Dopraw solą i pieprzem i ozdób posiekanym koperkiem. Smacznego!

Tak przygotowaną zupę jarzynową bez śmietany możesz podać z grzankami czosnkowymi, podprażonymi ziarnami słonecznika lub dyni.

fot. Zupa-krem z jarzyn/Adobe Stock, nblxer

Składniki:

2 litry dowolnego bulionu,

3 łodygi selera naciowego, pokrojone w centymetrowe plasterki,

0,5 szklanki zielonego groszku,

duża garść różyczek brokuła lub kalafiora,

duża garść fasolki szparagowej,

3 średnie ziemniaki, pokrojone w kostkę,

1 biała część pora, pokrojona w plasterki,

3 średnie marchewki, pokrojone w ćwierćplasterki,

1 pietruszka, pokrojona w ćwierćplasterki,

0,5 szklanki przecieru pomidorowego,

1 puszka fasoli czerwonej,

sól i pieprz do smaku,

3 łyżki oliwy z oliwek,

mała garść szpinaku,

mała garść bazylii,

tarty parmezan.

Sposób przygotowania:

Umyte i pokrojone warzywa podsmaż na oliwie w dużym garnku przez około 3 minuty. Zalej bulionem i gotuj przez 15 minut. Pod koniec dodaj przecier pomidorowy, czerwoną fasolę i dopraw solą oraz pieprzem. Przed podaniem udekoruj zupę pokrojonym szpinakiem, bazylią i dopraw startym parmezanem. Smacznego!

fot. Zupa jarzynowa bez śmietany: minestrone/Adobe Stock, M.studio

Artykuł powstał na podstawie tekstu Sylwii Kazimierczuk. Pierwotnie został opublikowany 04.05.2017

