Gęsta zupa, obfitująca w mięso, kawałki papryki, ziemniaków i aromatycznej cebuli to najlepszy pomysł na rozgrzewające danie! Podawana na sposób węgierski z pasta z wędzonej papryki i grzankami zaspokoi wymagania najwybredniejszego smakosza!

Reklama

Zupa gulaszowa drobiowa

Oto składniki na zupę gulaszową drobiową:

300 g mięsa drobiowego (piersi z kurczaka lub mięsa z udźca)

wywar mięsny -2 litry

3 papryki czerwone

3 ziemniaki

2 średnie czerwone cebule

szczypta soli

szczypta pieprzu

suszona papryka słodka

suszona papryka ostra

liść laurowy

Jak zrobić zupę gulaszową drobiową?

Mięso drobiowe dokładnie rozdrabniamy na mniejsze kawałki. Podsmażamy na patelnie przez 2-3 minuty do lekkiego zarumienienia. Przekładamy do dużego garnka i zalewamy wywarem mięsnym. Paprykę, ziemniaki oraz cebulę kroimy w kosteczkę. Przekładamy do garnka i dusimy przez godzinę na małym ogniu. Doprawiamy solą pieprzem, słodką i ostra papryką oraz liściem laurowym. Tak przygotowana zupa gulaszowa jest sycąca i niezwykle aromatyczna. Najlepiej podawać z grzankami lub makaronem.

Zupa gulaszowa węgierska

Oto składniki na zupę gulaszową węgierską:

150 g mięsa wołowego

200 g mięsa drobiowego

3 papryki czerwone

1,5 litra wywaru mięsnego lub warzywnego

4 łyżki koncentratu pomidorowego

2 ziemniaki

pasta z wędzonej papryki

szczypta soli

szczypta pieprzu

liść laurowy

ziele angielskie

Jak zrobić zupę gulaszową węgierską?

Mięso wołowe i drobiowe podsmażamy na patelni przez 5-7 minut do zrumienienia. Paprykę oraz ziemniaki kroimy w drobna kostkę. Przekładamy całość do dużego garnka i zalewamy wywarem mięsnym lub warzywnym. Doprawiamy solą, pieprzem, liściem laurowym i zielem angielskim. Gotujemy przez godzinę na małym ogniu. Na koniec dodajemy pastę z wędzonej papryki i przecier pomidorowy. Tak przygotowany pomysł na obiad możemy podawać z dodatkiem kwaśnej śmietany.

Zupa gulaszowa z makaronem

Oto składniki na zupę gulaszową z makaronem:

200 g mięsa wieprzowego lub drobiowego

3 papryki czerwone słodkie

papryczka chili

3 ziemniaki

2 litry wywaru warzywnego lub mięsnego

2 pomidory lub przecier pomidorowy

liście laurowe

ziele angielskie

szczypta soli

szczypta pieprzu

szczypta suszonej papryki słodkiej

szklanka ugotowanego makaronu typu kolanka

Jak zrobić zupę gulaszową z makaronem?

Mięso podsmażamy na patelni przez około 5-7 minut. Paprykę, ziemniaki oraz pomidory kroimy w drobną kostkę. Przekładamy do dużego garnka i zalewamy wywarem. Doprawiamy papryką, pieprzem, solą oraz liściem laurowym i zielem angielskim. Dusimy na małym ogniu przez godzinę. Na koniec dodajemy przecier pomidorowy. Tak przygotowaną zupę gulaszową podajemy z grzankami czosnkowymi lub makaronem.

Polecamy!

Reklama

Zobacz przepis na aromatyczny gulasz węgierski! Sprawdź najlepsze przepisy na sycące dania jednogarnkowe!