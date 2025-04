Zupa gulaszowa to tradycyjne węgierskie danie, którego podstawowymi składnikami są mięso, papryka, a także cebula. Zupa gulaszowa po węgiersku była przyrządzana dawniej w kociołku nad ogniskiem. Zupa gulaszowa Magdy Gessler bazuje na schabie karkowym, ziemniakach i upieczonej papryce. Możesz też przygotować zupę gulaszową z pieczarkami - ich smak nieco złagodzi danie.

Reklama

Przepis na zupę gulaszową po węgiersku

Składniki na węgierską zupę gulaszową z wołowiny to:

50 dag zadniej wołowiny,

2 cebule,

4 ziemniaki,

2 pomidory,

litr bulionu,

czerwona papryka,

2 łyżeczki słodkiej papryki w proszku,

olej,

pieprz,

sól.

Jak ugotować zupę gulaszową? Cebulę obierz, posiekaj i podsmaż na oleju, aż się lekko zeszkli. Mięso wołowe pokrój w kostkę i dodaj do cebuli. Smaż, aż mięso będzie zarumienione. Oprósz papryką i zasmaż. Podlej mięso bulionem i gotuj na małym ogniu. Obierz ziemniaki i pokrój, podobnie paprykę. Pomidory pozbaw skórki i pokrój. Gdy wołowina będzie już miękka, dodaj do niej warzywa. Zupę gulaszową z ziemniakami gotuj jeszcze przez około 15-20 minut. Możesz ponownie doprawić ją do smaku.

Możesz też wypróbować inny przepis: zupa gulaszowa Magdy Gessler to pomysł stworzony przez słynną restauratorkę.

Zobacz też przepis na zupę cebulową

Zupa gulaszowa: kalorie

Przeciętna porcja pysznej zupy gulaszowej waży zazwyczaj około 250 g. Taka ilość ma w sobie 125 kalorii. W 100 g zupy znajduje się więc niecałe 50 kalorii. Możesz "odchudzić" danie, możesz przyrządzić zupę gulaszową z kurczaka.

Reklama

Zupa czosnkowa: przepis video Kasi Bukowskiej